Евросоюз ввёл санкции против кинорежиссёра Карена Шахназарова

В санкционный список попали глава Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов, первый заместитель министра культуры Крыма Ольга Бурова, исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Владимир Курьянов. Меры также коснулись гендиректора «Волгатранс» Виктора Фофанова, топ-менеджера фирмы «Технология развития открытых систем» Александра Ушко, акционера «Фосагро» Татьяны Литвиненко, а также Никиты Захарова, которого Евросоюз связывает с компанией «Аэроскан».