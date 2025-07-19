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Евросоюз ввёл санкции против кинорежиссёра Карена Шахназарова

Евросоюз ввёл санкции против кинорежиссёра Карена Шахназарова и ещё девяти граждан России. Это следует из постановления Совета ЕС о введении 18-го пакета санкций против РФ, которое опубликовал «Официальный журнал ЕС».

Источник: Life.ru

В санкционный список попали глава Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов, первый заместитель министра культуры Крыма Ольга Бурова, исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Владимир Курьянов. Меры также коснулись гендиректора «Волгатранс» Виктора Фофанова, топ-менеджера фирмы «Технология развития открытых систем» Александра Ушко, акционера «Фосагро» Татьяны Литвиненко, а также Никиты Захарова, которого Евросоюз связывает с компанией «Аэроскан».

Кроме того, в список также вошли граждане Азербайджана, Ирана, Индии и Китая (по одному от каждой страны).

Ранее в МИД России анонсировали контрмеры против 18-го пакета санкций ЕС. Действия Евросоюза не останутся без внимания. 18-й пакет санкций, по замыслу ЕС, направлен на ослабление российской экономики, в первую очередь банковской, энергетической и оборонной отраслей.

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