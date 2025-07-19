Психиатр Шуров назвал «девчачьим» поведение Макрона на фоне травли его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне травли со стороны общественности в адрес его жены Брижит повел себя «как девочка». Такое мнение в беседе с aif.ru выразил врач-психиатр Василий Шуров.
Напомним, ранее стало известно, что Брижит Макрон оказалась в тяжелом эмоциональном состоянии после того, как суд оправдал двух женщин, которых ранее обвинили в клевете в адрес первой леди.
Одна из них, в частности, заявила о наличии доказательств того, что Брижит родилась мужчиной.
Амандин Рой и Наташа Рей, с которых сняли обвинения, также утверждали, что жена Макрона совратила его. Будущие супруги, по их словам, познакомились в школьные годы Макрона, при этом Брижит старше его на 24 года.
«Макрон очень сильно борется за свою репутацию, много кого преследует по суду, но все наезды на жену он оставил без ответа. Не отреагировал как президент, как человек, имеющий власть. Наверное, Брижит может триггерить, что муж не защитил ее в этой истории, а повел себя больше как девочка. Но не исключено, что у них изначально такие отношения в семье», — сказал эксперт.
Ранее Шуров оценил вероятность депрессии у Брижит Макрон из-за внешности.