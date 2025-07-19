Психиатр Шуров назвал «девчачьим» поведение Макрона на фоне травли его жены

«Макрон очень сильно борется за свою репутацию, много кого преследует по суду, но все наезды на жену он оставил без ответа. Не отреагировал как президент, как человек, имеющий власть. Наверное, Брижит может триггерить, что муж не защитил ее в этой истории, а повел себя больше как девочка. Но не исключено, что у них изначально такие отношения в семье», — сказал эксперт.