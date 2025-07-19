Трамп требует $10 млрд от Мердока за публикацию WSJ письма Эпштейну

В иске, опубликованном в электронной базе суда по Южному округу штата Флорида, Трамп требует возмещения ущерба, судебных издержек и иных компенсаций, которые суд сочтёт справедливыми и правомерными, на сумму не менее 10 миллиардов долларов.
«Истец президент Дональд Трамп требует от ответчиков возмещения ущерба, судебных издержек и иных компенсаций, которые суд сочтёт справедливыми и правомерными, на сумму не менее $10 млрд», — говорится в документе.
Хозяин Белого дома настаивает на рассмотрении дела судом присяжных. Он утверждает, что журналисты WSJ «ошибочно выдали за реальный факт» несуществующее письмо и рисунок, тем самым оклеветав его. Ответчиками по делу выступают Мердок, его медиахолдинг News Corporation, а также авторы статьи в WSJ.
Администрация президента США ранее пыталась предотвратить публикацию в Wall Street Journal информации о фривольном поздравлении, которое, как утверждалось, Трамп направил Эпштейну около двадцати лет назад. Представители Белого дома оказывали давление на газету, используя все доступные контакты. Республиканец лично считал этот вопрос крайне важным и предупредил руководство Wall Street Journal о возможном судебном иске за распространение клеветнических сведений.