Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп требует $10 млрд от Мердока за публикацию WSJ письма Эпштейну

Американский лидер Дональд Трамп подал иск против медиамагната Руперта Мердока, требуя выплаты 10 миллиардов долларов в качестве компенсации за ущерб репутации. Иск связан с публикацией в газете The Wall Street Journal (WSJ) материала о письме, якобы направленном республиканцем финансисту Джеффри Эпштейну, обвинённому в растлении несовершеннолетних.

Источник: Life.ru

В иске, опубликованном в электронной базе суда по Южному округу штата Флорида, Трамп требует возмещения ущерба, судебных издержек и иных компенсаций, которые суд сочтёт справедливыми и правомерными, на сумму не менее 10 миллиардов долларов.

«Истец президент Дональд Трамп требует от ответчиков возмещения ущерба, судебных издержек и иных компенсаций, которые суд сочтёт справедливыми и правомерными, на сумму не менее $10 млрд», — говорится в документе.

Хозяин Белого дома настаивает на рассмотрении дела судом присяжных. Он утверждает, что журналисты WSJ «ошибочно выдали за реальный факт» несуществующее письмо и рисунок, тем самым оклеветав его. Ответчиками по делу выступают Мердок, его медиахолдинг News Corporation, а также авторы статьи в WSJ.

Администрация президента США ранее пыталась предотвратить публикацию в Wall Street Journal информации о фривольном поздравлении, которое, как утверждалось, Трамп направил Эпштейну около двадцати лет назад. Представители Белого дома оказывали давление на газету, используя все доступные контакты. Республиканец лично считал этот вопрос крайне важным и предупредил руководство Wall Street Journal о возможном судебном иске за распространение клеветнических сведений.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше