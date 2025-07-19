Трамп требует $10 млрд от Мердока за публикацию WSJ письма Эпштейну

Хозяин Белого дома настаивает на рассмотрении дела судом присяжных. Он утверждает, что журналисты WSJ «ошибочно выдали за реальный факт» несуществующее письмо и рисунок, тем самым оклеветав его. Ответчиками по делу выступают Мердок, его медиахолдинг News Corporation, а также авторы статьи в WSJ.