Вступил в силу 18-й пакет санкций ЕС против России

Согласно принятому решению, под ограничения попали 14 физических лиц и 41 организация. Санкции охватывают как отдельных граждан, так и юридические структуры, на которые, по мнению Брюсселя, распространяется ответственность за действия, подрывающие безопасность и суверенитет Украины.
Как указано в документе, меры вступают в силу немедленно — с момента их официальной публикации.
Ранее в ЕС приняли 18-й пакет санкций против России. Глава евродипломатии Кая Каллас назвала этот пакет «одним из самых жестких», в том числе потому, что ценовой потолок на покупку российской нефти там снижен с 60% до 49%.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше