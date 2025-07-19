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Вступил в силу 18-й пакет санкций ЕС против России

Под ограничения попали 14 физических лиц и 41 организация.

Источник: Аргументы и факты

Евросоюз ввел в действие новый, 18-й по счету, пакет санкций в отношении России. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в официальном журнале ЕС.

Согласно принятому решению, под ограничения попали 14 физических лиц и 41 организация. Санкции охватывают как отдельных граждан, так и юридические структуры, на которые, по мнению Брюсселя, распространяется ответственность за действия, подрывающие безопасность и суверенитет Украины.

Как указано в документе, меры вступают в силу немедленно — с момента их официальной публикации.

Ранее в ЕС приняли 18-й пакет санкций против России. Глава евродипломатии Кая Каллас назвала этот пакет «одним из самых жестких», в том числе потому, что ценовой потолок на покупку российской нефти там снижен с 60% до 49%.

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