Вступил в силу 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза

18 июля Совет Евросоюза утвердил 18-й пакет ограничительных мер, которые коснулась 14 физических и 41 юридического лица. Пакет также расширяет санкции в отношении Белоруссии.
Напомним, Евросоюз спустя 2 месяца сумел согласовать 18-й пакет санкционных мер против России. Ограничения касаются танкеров с российской нефтью, банков и экспортных ограничений на товары двойного назначения. Известно, что позиция Словакии являлась препятствием для принятия пакета, что заставило ЕС пойти на компромисс.
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