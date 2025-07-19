Вступил в силу 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза

Напомним, Евросоюз спустя 2 месяца сумел согласовать 18-й пакет санкционных мер против России. Ограничения касаются танкеров с российской нефтью, банков и экспортных ограничений на товары двойного назначения. Известно, что позиция Словакии являлась препятствием для принятия пакета, что заставило ЕС пойти на компромисс.