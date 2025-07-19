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Вступил в силу 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза

Новый пакет санкций Евросоюза против России официально вступил в силу. Соответствующие документы опубликованы в официальном журнале ЕС, а также на сайте Еврокомиссии.

Источник: Life.ru

18 июля Совет Евросоюза утвердил 18-й пакет ограничительных мер, которые коснулась 14 физических и 41 юридического лица. Пакет также расширяет санкции в отношении Белоруссии.

Напомним, Евросоюз спустя 2 месяца сумел согласовать 18-й пакет санкционных мер против России. Ограничения касаются танкеров с российской нефтью, банков и экспортных ограничений на товары двойного назначения. Известно, что позиция Словакии являлась препятствием для принятия пакета, что заставило ЕС пойти на компромисс.

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