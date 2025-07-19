Режиссер Карен Шахназаров попал под санкции Евросоюза

Помимо Шахназарова, под ограничения попали ректор Крымского федерального университета Владимир Курьянов, первый заместитель министра культуры Крыма Ольга Бурова и бывший генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов. Примечательно, что в документе Шагиахметов ошибочно указан как действующий руководитель фонда.
Всего в обновленный список вошли 14 физических лиц, включая граждан Китая, Индии и Ирана. Санкции предполагают замораживание активов и запрет на въезд в страны Евросоюза.
Напомним, что в Евросоюзе официально вступил в силу 18-й пакет санкций против России, одобренный Советом ЕС. Новые ограничения затронули 14 физических и 41 юридическое лицо.
Ранее сообщалось, что в США объяснили причину изменения позиции Трампа по России и Украине.