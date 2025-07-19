Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссер Карен Шахназаров попал под санкции Евросоюза

Евросоюз включил российского кинорежиссера Карена Шахназарова в новый санкционный список.

Евросоюз включил российского кинорежиссера Карена Шахназарова в новый санкционный список. Соответствующий документ опубликован в официальном журнале ЕС.

Помимо Шахназарова, под ограничения попали ректор Крымского федерального университета Владимир Курьянов, первый заместитель министра культуры Крыма Ольга Бурова и бывший генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов. Примечательно, что в документе Шагиахметов ошибочно указан как действующий руководитель фонда.

Всего в обновленный список вошли 14 физических лиц, включая граждан Китая, Индии и Ирана. Санкции предполагают замораживание активов и запрет на въезд в страны Евросоюза.

Напомним, что в Евросоюзе официально вступил в силу 18-й пакет санкций против России, одобренный Советом ЕС. Новые ограничения затронули 14 физических и 41 юридическое лицо.

Ранее сообщалось, что в США объяснили причину изменения позиции Трампа по России и Украине.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше