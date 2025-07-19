Режиссер Карен Шахназаров попал под санкции Евросоюза

Помимо Шахназарова, под ограничения попали ректор Крымского федерального университета Владимир Курьянов, первый заместитель министра культуры Крыма Ольга Бурова и бывший генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов. Примечательно, что в документе Шагиахметов ошибочно указан как действующий руководитель фонда.