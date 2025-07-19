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В минюст США отправлен отчет о фейковом «вмешательстве» России в выборы

Директор национальной разведки США Тулси Габбард сообщила в интервью Fox News, что направила в Министерство юстиции США материалы о фальсификации администрацией бывшего президента Барака Обамы данных о российском вмешательстве в выборы 2016 года для дальнейшего расследования.

Директор национальной разведки США Тулси Габбард сообщила в интервью Fox News, что направила в Министерство юстиции США материалы о фальсификации администрацией бывшего президента Барака Обамы данных о российском вмешательстве в выборы 2016 года для дальнейшего расследования.

«Я передаю все имеющиеся у нас документы, которые мы обнаружили и рассекретили, в Министерство юстиции для дальнейшего расследования, привлечения к ответственности и принятия мер», — заявила Габбард.

Ранее в пятницу Габбард обнародовала доказательства того, что администрация Обамы сфабриковала обвинения в адрес России.

Согласно опубликованным материалам, администрация Обамы скрыла разведданные, указывающие на отсутствие у России «намерения и возможностей» взломать электронные системы голосования на выборах 2016 года. Также администрация умышленно передавала СМИ ложные сведения о наличии у ЦРУ доказательств вмешательства Москвы.

На Западе регулярно звучат различные обвинения в адрес России без предоставления доказательств, которые впоследствии не находят подтверждения, как это произошло с утверждениями о вмешательстве в американские выборы. В Москве подобные заявления отвергают, называя их бездоказательными.

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