Директор национальной разведки США Тулси Габбард сообщила в интервью Fox News, что направила в Министерство юстиции США материалы о фальсификации администрацией бывшего президента Барака Обамы данных о российском вмешательстве в выборы 2016 года для дальнейшего расследования.
«Я передаю все имеющиеся у нас документы, которые мы обнаружили и рассекретили, в Министерство юстиции для дальнейшего расследования, привлечения к ответственности и принятия мер», — заявила Габбард.
Ранее в пятницу Габбард обнародовала доказательства того, что администрация Обамы сфабриковала обвинения в адрес России.
Согласно опубликованным материалам, администрация Обамы скрыла разведданные, указывающие на отсутствие у России «намерения и возможностей» взломать электронные системы голосования на выборах 2016 года. Также администрация умышленно передавала СМИ ложные сведения о наличии у ЦРУ доказательств вмешательства Москвы.
На Западе регулярно звучат различные обвинения в адрес России без предоставления доказательств, которые впоследствии не находят подтверждения, как это произошло с утверждениями о вмешательстве в американские выборы. В Москве подобные заявления отвергают, называя их бездоказательными.