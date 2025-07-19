Дандыкин: ВСУ хотят начать «наступление» из-за Трампа

Вооруженные силы Украины могут начать новое наступление, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу, однако ресурсов у них слишком мало, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин.
Напомним, ранее The Washington Post написала, что Трамп попросил Владимира Зеленского начать военное наступление против России, подчеркнув, что Украина не изменит ход конфликта, играя в обороне.
«Если Трамп сказал, что надо наступать, значит, они попытаются что-то изобразить. Создать видимость, чтобы дедушке Трампу было приятно», — отметил военный эксперт.
При этом Дандыкин добавил, что ВСУ не способны на большое наступление, максимум — локальное контрнаступление. Но, по его словам, российские военные все хорошо контролируют.
Ранее Дандыкин назвал направления, где ВСУ хотят начать «наступление».