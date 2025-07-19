Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эрдоган в беседе с Путиным подчеркнул важность прямых переговоров РФ и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул важность прямых переговоров Российской Федерации и Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул важность прямых переговоров Российской Федерации и Украины.

— Эрдоган сказал, что важно начать третий раунд переговоров между Москвой и Киевом. Анкара продолжит принимать переговоры в Стамбуле, когда будут определены подходящие для сторон даты, — сообщили в администрации главы Турции.

Также Эрдоган и Путин обсудили двусторонние отношения между странами, передает РИА Новости.

В ходе разговора президент РФ подтвердил принципиальный настрой на поиск дипломатического урегулирования украинского кризиса. Также он поблагодарил турецкого коллегу за готовность дальше содействовать проведению переговоров России и Украины в Стамбуле.

17 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась, что переговоры между Россией и Украиной «подвисли» из-за действий украинской стороны. По ее словам, в Киеве или уклоняются от предстоящих консультаций, или не могут назвать дату готовности делегатов к новому раунду.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше