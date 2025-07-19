Эрдоган в беседе с Путиным подчеркнул важность прямых переговоров РФ и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул важность прямых переговоров Российской Федерации и Украины.
— Эрдоган сказал, что важно начать третий раунд переговоров между Москвой и Киевом. Анкара продолжит принимать переговоры в Стамбуле, когда будут определены подходящие для сторон даты, — сообщили в администрации главы Турции.
Также Эрдоган и Путин обсудили двусторонние отношения между странами, передает РИА Новости.
В ходе разговора президент РФ подтвердил принципиальный настрой на поиск дипломатического урегулирования украинского кризиса. Также он поблагодарил турецкого коллегу за готовность дальше содействовать проведению переговоров России и Украины в Стамбуле.
17 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась, что переговоры между Россией и Украиной «подвисли» из-за действий украинской стороны. По ее словам, в Киеве или уклоняются от предстоящих консультаций, или не могут назвать дату готовности делегатов к новому раунду.