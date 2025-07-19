На Украине обиделись на Европарламент за выставку о Волынской резне

Депутат Верховной Рады Украины Владимир Вятрович выразил возмущение выставкой в Европарламенте о Волынской резне и спровоцировал скандал. Об этом информирует польский портал Forsal.
«Польские депутаты-националисты открыли экспозицию о геноциде, организованном украинцами. Эта выставка по сути является “российской пропагандой”, — заявил Вятрович.
Нардеп не уточнил, какие именно элементы выставки вызвали его гнев, однако потребовал от МИД Украины дать жесткий ответ.
Организатор выставки, евродепутат Ева Зайончковска-Херник, в свою очередь, пояснила, что цель экспозиции — не требовать возмездия, а напомнить о трагедии. Она подчеркнула, что Польша настаивает на «памяти, эксгумации и достойном захоронении» жертв.
Ранее президент Польши Анджей Дуда рассказал о беседе с Владимиром Зеленским, в ходе которой украинский лидер признался, что до разговора с польским коллегой не знал о Волынской резне. Зеленский отметил, что в школе ему об этом не рассказывали.
Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью RFM24 рассказал, что Зеленский признался ему в неосведомленности о трагических событиях на Западной Украине, включая Волынскую резню, в период обучения в школе.
Вопросы трактовки Волынской резни и оценки лидеров украинских националистов времен ОУН*-УПА* остаются одними из наиболее сложных в польско-украинских отношениях. Летом 2016 года сейм Польши принял постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан II Речи Посполитой в 1943—1945 годах. Польская сторона утверждает, что массовые убийства поляков в 1939—1945 годах на Волыни, в Восточной Галиции и юго-восточных воеводствах осуществлялись сторонниками ОУН*-УПА*.
* Запрещенные в России террористические организации.