На Украине обиделись на Европарламент за выставку о Волынской резне

Ранее президент Польши Анджей Дуда рассказал о беседе с Владимиром Зеленским, в ходе которой украинский лидер признался, что до разговора с польским коллегой не знал о Волынской резне. Зеленский отметил, что в школе ему об этом не рассказывали.