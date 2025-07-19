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Марков: Зеленский превращается из марионетки Запада в диктатора

Марков не исключил, что Радакин приехал в Киев проверить, смогут ли ВСУ выдержать новое наступление ВС РФ.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский, который долгое время выступал в качестве марионетки западных кураторов, превращается в полноценного диктатора. Такое мнение в разговоре с aif.ru выразил политолог Сергей Марков.

Таким образом он ответил на вопрос о том, что может интересовать приехавшего с визитом в Киев главу Генштаба Великобритании Энтони Радакина.

«Возможно, он решает какие-то политические вопросы. На Украине сейчас идет процесс кардинальной смены режима. Шесть лет Зеленский был марионеткой, прежде всего, США и союзников. Но президент Штатов Трамп это дело бросил, поэтому Зеленский подавил не зависимых от него американских агентов, и превращает Украину в полноценную диктатуру», — отметил политолог.

Марков также предположил, что Радакин мог приехать в Киев для решения вопросов о размещении британского контингента на Украине.

Ранее политолог Владимир Скачко сообщил, что Зеленский надеется выпросить ракеты у прибывшего в Киев Радакина.