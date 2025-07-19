Марков: Зеленский превращается из марионетки Запада в диктатора

«Возможно, он решает какие-то политические вопросы. На Украине сейчас идет процесс кардинальной смены режима. Шесть лет Зеленский был марионеткой, прежде всего, США и союзников. Но президент Штатов Трамп это дело бросил, поэтому Зеленский подавил не зависимых от него американских агентов, и превращает Украину в полноценную диктатуру», — отметил политолог.