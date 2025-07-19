Бутафорский розыск СБУ добрался до российского «Спаса»

Борис Корчевников, который возглавляет российский православный телеканал «Спас» попал под розыск Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Журналиста и телеведущего обвиняют сразу по нескольким статьям. Он якобы покушался на территориальную целостность Незалежной и ее неприкосновенность. Также ему вменяют незаконное пересечение украинской госграницы.
По данным агентства, Корчевникова разыскиваются с 20 января этого года. Заочные обвинения ему были предъявлены весной. На Украине ему грозит заключение под стражу.
Одним из главных аргументов для объявления в розыск Корчевникова стала его поддержка специальной военной операции. Еще один его «проступок» — посещение новых регионов.
Ранее «МК» писал, что список разыскиваемых СБУ россиян пополнили глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, актер Дмитрий Певцов и певица Таисия Повалий.