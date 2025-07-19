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Бутафорский розыск СБУ добрался до российского «Спаса»

Борис Корчевников, который возглавляет российский православный телеканал «Спас» попал под розыск Службы безопасности Украины.

Борис Корчевников, который возглавляет российский православный телеканал «Спас» попал под розыск Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналиста и телеведущего обвиняют сразу по нескольким статьям. Он якобы покушался на территориальную целостность Незалежной и ее неприкосновенность. Также ему вменяют незаконное пересечение украинской госграницы.

По данным агентства, Корчевникова разыскиваются с 20 января этого года. Заочные обвинения ему были предъявлены весной. На Украине ему грозит заключение под стражу.

Одним из главных аргументов для объявления в розыск Корчевникова стала его поддержка специальной военной операции. Еще один его «проступок» — посещение новых регионов.

Ранее «МК» писал, что список разыскиваемых СБУ россиян пополнили глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, актер Дмитрий Певцов и певица Таисия Повалий.