Евросоюз расширил санкционный список против Белоруссии, включив восемь юрлиц

«Восемь учреждений должны быть включены в список физических и юридических лиц, находящихся под ограничительными мерами», — говорится в постановлении.
Утверждается, что санкции связаны с конфликтом на Украине и ситуацией в Белоруссии. В список попали завод «Легмаш», Белвнешпромсервис, конструкторское бюро «Беспилотные вертолёты», холдинг «БелОМО», ООО «Лазерные приборы и технологии», а также предприятия «Рухсервомотор», «Вистан» и «ОКБ ТСП».
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