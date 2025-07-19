Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евросоюз расширил санкционный список против Белоруссии, включив восемь юрлиц

Европейский союз принял решение о расширении санкций в отношении Белоруссии, добавив в чёрный список восемь юридических лиц. Об этом говорится в официальном постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».

Источник: Life.ru

«Восемь учреждений должны быть включены в список физических и юридических лиц, находящихся под ограничительными мерами», — говорится в постановлении.

Утверждается, что санкции связаны с конфликтом на Украине и ситуацией в Белоруссии. В список попали завод «Легмаш», Белвнешпромсервис, конструкторское бюро «Беспилотные вертолёты», холдинг «БелОМО», ООО «Лазерные приборы и технологии», а также предприятия «Рухсервомотор», «Вистан» и «ОКБ ТСП».

Напомним, что 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вступил в силу. Совет ЕС утвердил 18-й пакет ограничительных мер, затронувших 14 физических и 41 юридическое лицо. Данный пакет также расширяет санкции, введённые в отношении Белоруссии.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше