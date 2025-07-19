Евросоюз расширил санкционный список против Белоруссии, включив восемь юрлиц

Утверждается, что санкции связаны с конфликтом на Украине и ситуацией в Белоруссии. В список попали завод «Легмаш», Белвнешпромсервис, конструкторское бюро «Беспилотные вертолёты», холдинг «БелОМО», ООО «Лазерные приборы и технологии», а также предприятия «Рухсервомотор», «Вистан» и «ОКБ ТСП».