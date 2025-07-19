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Песков: информации о возможной встрече Путина с лидерами США и КНР пока нет

Ранее сообщалось, что лидеры России, США и Китая могут встретиться в Пекине в сентябре.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет информации о возможной встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае. Его слова приводит ТАСС.

«Мы ничего не знаем о возможности такой встречи», — отметил представитель Кремля, комментируя соответствующие публикации в СМИ.

Британская газета The Times ранее допустила, что лидеры России, США и Китая могут встретиться в Пекине в сентябре, в рамках торжеств по случаю 80-летия победы над Японией во Второй мировой войне. Однако подтверждения этой информации пока нет.

Ранее Китай пообещал России «более глубокую» поддержку после заявлений президента США Дональда Трампа, касающихся РФ.

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