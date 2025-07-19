Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Скачко: США и Британия усилили борьбу за Украину

По словам эксперта, кадровые перестановки в украинском правительстве говорят о смене западного куратора.

Источник: Аргументы и факты

Украина на время усилится или ослабнет в зависимости от того, как Великобритания и США договорятся по вопросу кураторства над киевским режимом. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил политолог Владимир Скачко.

По словам эксперта, кадровые перестановки в украинском правительстве говорят о смене западного куратора — с Великобритании на США. При этом усиливается единоличное кураторство последних.

«Если американцы и британцы найдут какой-то консенсус в совместной деятельности против России, то Украина в этом направлении усилится на какое-то время. Если же это превратится в грызню пауков в банке, то многие затаятся и будут ждать, кто победит — США или Великобритания. Это может внести сумятицу в действия украинцев и снизить их эффективность», — отметил эксперт.

Напомним, 18 июля ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Киев приехал глава британского Генштаба Энтони Радакин.

За несколько дней до этого украинскую столицу посещал спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше