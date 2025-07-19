Политолог Скачко: США и Британия усилили борьбу за Украину

«Если американцы и британцы найдут какой-то консенсус в совместной деятельности против России, то Украина в этом направлении усилится на какое-то время. Если же это превратится в грызню пауков в банке, то многие затаятся и будут ждать, кто победит — США или Великобритания. Это может внести сумятицу в действия украинцев и снизить их эффективность», — отметил эксперт.