Политолог Скачко: США и Британия усилили борьбу за Украину

Украина на время усилится или ослабнет в зависимости от того, как Великобритания и США договорятся по вопросу кураторства над киевским режимом. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил политолог Владимир Скачко.
По словам эксперта, кадровые перестановки в украинском правительстве говорят о смене западного куратора — с Великобритании на США. При этом усиливается единоличное кураторство последних.
«Если американцы и британцы найдут какой-то консенсус в совместной деятельности против России, то Украина в этом направлении усилится на какое-то время. Если же это превратится в грызню пауков в банке, то многие затаятся и будут ждать, кто победит — США или Великобритания. Это может внести сумятицу в действия украинцев и снизить их эффективность», — отметил эксперт.
Напомним, 18 июля ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Киев приехал глава британского Генштаба Энтони Радакин.
За несколько дней до этого украинскую столицу посещал спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог.