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На Западе заранее предрекли поражение США в войне против РФ

Соединенные Штаты Америки никогда не смогли бы выдержать войну против России или Китая.

Соединенные Штаты Америки никогда не смогли бы выдержать войну против России или Китая. Об этом заявил аналитик из США Уилл Шрайвер в соцсети Х.

«Это просто абсурд. США не смогли бы — ни сейчас, ни в 2027, ни в 2037 году — вести масштабную войну против России или Китая, не говоря уже о том, чтобы с ними обоими одновременно», — уверен он.

Так аналитик отреагировал на слова нового главкома объединенными силами НАТО в Европе генерала США Алексиса Гринкевича. Он заявил, что война блока с Москвой и Пекином начнется уже через два года.

Шрайвер считает, что американцам не стоит доводить дело до прямой конфронтации. Вместо этого им стоит налаживать контакты с Россией и Китаем. По его мнению, иных разумных способов избежать этого, просто нет.

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