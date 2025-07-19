На Западе заранее предрекли поражение США в войне против РФ

Соединенные Штаты Америки никогда не смогли бы выдержать войну против России или Китая. Об этом заявил аналитик из США Уилл Шрайвер в соцсети Х.
«Это просто абсурд. США не смогли бы — ни сейчас, ни в 2027, ни в 2037 году — вести масштабную войну против России или Китая, не говоря уже о том, чтобы с ними обоими одновременно», — уверен он.
Так аналитик отреагировал на слова нового главкома объединенными силами НАТО в Европе генерала США Алексиса Гринкевича. Он заявил, что война блока с Москвой и Пекином начнется уже через два года.
Шрайвер считает, что американцам не стоит доводить дело до прямой конфронтации. Вместо этого им стоит налаживать контакты с Россией и Китаем. По его мнению, иных разумных способов избежать этого, просто нет.