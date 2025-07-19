В пятницу она представила доказательства фабрикации обвинений о российском вмешательстве в выборы. Рассекреченные документы доказывают, что администрация Обамы скрывала данные о том, что у России не было возможностей взломать электронную избирательную систему на американских выборах. Кроме того, администрация сливала СМИ фейки о «доказательствах вмешательства» Москвы в выборы.