«Я передаю все эти документы, которые у нас есть, которые мы нашли и раскрыли, в министерство юстиции для дальнейшего расследования, привлечения к ответственности и принятия мер», — сказала Габбард.
В пятницу она представила доказательства фабрикации обвинений о российском вмешательстве в выборы. Рассекреченные документы доказывают, что администрация Обамы скрывала данные о том, что у России не было возможностей взломать электронную избирательную систему на американских выборах. Кроме того, администрация сливала СМИ фейки о «доказательствах вмешательства» Москвы в выборы.
Ранее действующий директор ЦРУ Джон Рэтклифф обвинил экс-президента США Барака Обаму в организации кампании по дискредитации Дональда Трампа в начале его президентского срока. Обама, бывший директор национальной разведки Джеймс Клэппер, экс-глава ЦРУ Джон Брэннан и директор ФБР Джеймс Коми намеренно сфабриковали доклад о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года. Глава ЦРУ назвал подобные действия «самой разрушительной практикой», при которой разведка используется как политическое оружие.