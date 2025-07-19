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Габбард направила в Минюст США отчёт о фейках о вмешательстве России в выборы

В Минюст США были переданы материалы о фальсификации администрацией экс-президента Соединённых Штатов Барака Обамы данных о вмешательстве России в выборы 2016 года. Это сделала директор национальной разведки Тулси Габбард, сообщает Fox News.

Источник: Life.ru

«Я передаю все эти документы, которые у нас есть, которые мы нашли и раскрыли, в министерство юстиции для дальнейшего расследования, привлечения к ответственности и принятия мер», — сказала Габбард.

В пятницу она представила доказательства фабрикации обвинений о российском вмешательстве в выборы. Рассекреченные документы доказывают, что администрация Обамы скрывала данные о том, что у России не было возможностей взломать электронную избирательную систему на американских выборах. Кроме того, администрация сливала СМИ фейки о «доказательствах вмешательства» Москвы в выборы.

Ранее действующий директор ЦРУ Джон Рэтклифф обвинил экс-президента США Барака Обаму в организации кампании по дискредитации Дональда Трампа в начале его президентского срока. Обама, бывший директор национальной разведки Джеймс Клэппер, экс-глава ЦРУ Джон Брэннан и директор ФБР Джеймс Коми намеренно сфабриковали доклад о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года. Глава ЦРУ назвал подобные действия «самой разрушительной практикой», при которой разведка используется как политическое оружие.

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