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Латвия захотела выдворить тысячу россиян

Латвия может выдворить почти тысячу россиян из страны, поскольку истекло их разрешение на постоянное проживание на территоии республики. Об этом сообщает агентство LETA, ссылаясь на Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).

Источник: Reuters

У 841 гражданина России перестало действовать разрешение, потому что они не подали заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза (ЕС). В результате им придется покинуть Латвию.

В поправках к Закону об иммиграции, которые вступили в силу 20 июня 2024 года, сказано, что граждане РФ, которые до получения российского гражданства постоянно проживали в Латвии, обязаны подать PMLP документы на получение статуса постоянного жителя ЕС. В частности, они должны предоставить сертификат о прохождении экзамена на знание государственного языка.

Ранее Латвия запретила гражданам России и Белоруссии совершать сделки с недвижимостью в стране. Исключением станут случаи, когда имущество наследуется родственниками или признается собственностью через суд.