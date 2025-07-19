Латвия захотела выдворить тысячу россиян

В поправках к Закону об иммиграции, которые вступили в силу 20 июня 2024 года, сказано, что граждане РФ, которые до получения российского гражданства постоянно проживали в Латвии, обязаны подать PMLP документы на получение статуса постоянного жителя ЕС. В частности, они должны предоставить сертификат о прохождении экзамена на знание государственного языка.