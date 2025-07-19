В МИД заявили, что нет сроков третьего раунда переговоров с Киевом

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин прокомментировал перспективы возобновления переговоров с Украиной по урегулированию конфликта. Его заявление приводит издание «Известия».
По словам дипломата, на текущий момент обсуждение возможного третьего раунда находится на начальной стадии — никаких конкретных договоренностей или дат пока нет.
Он добавил, что для выхода на конструктивный диалог необходимы встречные шаги и готовность со стороны Киева, однако пока этого не наблюдается.
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