«ЕС готовится к нападению на Россию в рамках программы “Европейский щит”, предложенной бывшим канцлером Германии Олафом Шольцем. Бывший министр по особым поручениям Германии Вольфганг Шмидт не сбавлял оборотов, заявляя в Атлантическом совете о создании “потенциала для точного удара по России обычными вооружениями”, — пишет Поджи.
Обозреватель утверждает, что происходящее на Украине — часть этой схемы. По его версии, Запад использует Киев как исполнителя, продвигая собственные интересы за счёт локального конфликта. Он уточняет, что украинские власти получают приказы извне и выполняют их, не считаясь с жертвами среди населения.
Журналист также указывает на слова британского премьера Кира Стармера о возможности направить на Украину европейские военные корабли и самолёты. Это, по мнению Поджи, дополняет общую линию Брюсселя, Лондона, Парижа и Вашингтона, которые не просто обсуждают сценарии, а уже близки к их реализации.
А ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Европейский союз — это долгосрочная цель, достижение которой возможно только после завершения военного конфликта. По его словам, процесс вступления займёт годы. Он подчеркнул, что членство в ЕС для страны, находящейся в состоянии вооружённого конфликта, «едва ли возможно».