В Италии заявили о подготовке ЕС к нападению на Россию

Журналист также указывает на слова британского премьера Кира Стармера о возможности направить на Украину европейские военные корабли и самолёты. Это, по мнению Поджи, дополняет общую линию Брюсселя, Лондона, Парижа и Вашингтона, которые не просто обсуждают сценарии, а уже близки к их реализации.