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В Италии заявили о подготовке ЕС к нападению на Россию

Военные планы Европейского союза в рамках программы «Европейский щит» нацелены не на оборону, а на нападение на Россию. Такое мнение высказал итальянский журналист Фабрицио Поджи в статье для портала L"Antidiplomatico.

Источник: Life.ru

«ЕС готовится к нападению на Россию в рамках программы “Европейский щит”, предложенной бывшим канцлером Германии Олафом Шольцем. Бывший министр по особым поручениям Германии Вольфганг Шмидт не сбавлял оборотов, заявляя в Атлантическом совете о создании “потенциала для точного удара по России обычными вооружениями”, — пишет Поджи.

Обозреватель утверждает, что происходящее на Украине — часть этой схемы. По его версии, Запад использует Киев как исполнителя, продвигая собственные интересы за счёт локального конфликта. Он уточняет, что украинские власти получают приказы извне и выполняют их, не считаясь с жертвами среди населения.

Журналист также указывает на слова британского премьера Кира Стармера о возможности направить на Украину европейские военные корабли и самолёты. Это, по мнению Поджи, дополняет общую линию Брюсселя, Лондона, Парижа и Вашингтона, которые не просто обсуждают сценарии, а уже близки к их реализации.

А ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Европейский союз — это долгосрочная цель, достижение которой возможно только после завершения военного конфликта. По его словам, процесс вступления займёт годы. Он подчеркнул, что членство в ЕС для страны, находящейся в состоянии вооружённого конфликта, «едва ли возможно».

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