Провал ВСУ на фронте и переговорах с Россией могут списать на бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова. Такое мнение высказал военный эксперт и сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов, передает ТАСС.
«В перспективе на него будут переводить основную ответственность за оба неудачно сложившихся этапа двустороннего формата мирных переговоров. И прогнозируемый в ближайшей перспективе обвал обороны будет опять же косвенно лежать на экс-министре обороны. Поэтому из него будут делать, как и из остальных членов команды, публичных козлов отпущения в медиапространстве», — заявил он.
Степанов уверен, что Умеров не стал послом Незалежной в США из-за его токсичности. Западные страны, по его мнению, не желают связываться с подобными личностями. Подобная судьба ждет и других представителей киевского режима, считает эксперт.
«Вероятно, больше никто из высокопоставленных представителей киевского режима актуальной команды Зеленского не сможет получить официальные должности в каких-либо международных структурах либо выступить в качестве глав дипломатических представительств в ключевых странах НАТО», — подчеркнул Степанов.
Он также добавил, что Умерову в будущем могут припомнить и два провальных раунда переговоров с Россией, где он возглавлял украинскую делегацию. После этих встреч не было достигнуто серьезного прогресса именно по вине киевского режима, заключил эксперт.