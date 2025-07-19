Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-главу минобороны Украины Умерова сделают козлом отпущения

Провал ВСУ на фронте и переговорах с Россией могут списать на бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова.

Провал ВСУ на фронте и переговорах с Россией могут списать на бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова. Такое мнение высказал военный эксперт и сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов, передает ТАСС.

«В перспективе на него будут переводить основную ответственность за оба неудачно сложившихся этапа двустороннего формата мирных переговоров. И прогнозируемый в ближайшей перспективе обвал обороны будет опять же косвенно лежать на экс-министре обороны. Поэтому из него будут делать, как и из остальных членов команды, публичных козлов отпущения в медиапространстве», — заявил он.

Степанов уверен, что Умеров не стал послом Незалежной в США из-за его токсичности. Западные страны, по его мнению, не желают связываться с подобными личностями. Подобная судьба ждет и других представителей киевского режима, считает эксперт.

«Вероятно, больше никто из высокопоставленных представителей киевского режима актуальной команды Зеленского не сможет получить официальные должности в каких-либо международных структурах либо выступить в качестве глав дипломатических представительств в ключевых странах НАТО», — подчеркнул Степанов.

Он также добавил, что Умерову в будущем могут припомнить и два провальных раунда переговоров с Россией, где он возглавлял украинскую делегацию. После этих встреч не было достигнуто серьезного прогресса именно по вине киевского режима, заключил эксперт.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше