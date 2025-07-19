Экс-главу минобороны Украины Умерова сделают козлом отпущения

«В перспективе на него будут переводить основную ответственность за оба неудачно сложившихся этапа двустороннего формата мирных переговоров. И прогнозируемый в ближайшей перспективе обвал обороны будет опять же косвенно лежать на экс-министре обороны. Поэтому из него будут делать, как и из остальных членов команды, публичных козлов отпущения в медиапространстве», — заявил он.