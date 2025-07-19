На Западе усомнились в готовности Трампа вводить санкции против России

Американский президент Дональд Трамп вряд ли выполнит свою угрозу и введет новые санкции против России по истечении 50-дневного ультиматума. Такой прогноз сделал обозреватель Financial Times Эдвард Люс в своей авторской колонке.
По мнению аналитика, предложенные меры — высокие пошлины и вторичные санкции против покупателей российской нефти и газа — выглядят неразумными и могут нанести ущерб самим США. Люс обратил внимание, что подобные ограничения способны испортить отношения Вашингтона с ключевыми партнерами, такими как Индия, которая активно закупает российские энергоресурсы.
Эксперт пришел к выводу, что реализация этого санкционного пакета скорее навредит американским интересам, чем окажет серьезное давление на Москву.
Ранее сообщалось, что новые санкции ЕС против России вступили в силу.