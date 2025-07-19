На Западе усомнились в готовности Трампа вводить санкции против России

По мнению аналитика, предложенные меры — высокие пошлины и вторичные санкции против покупателей российской нефти и газа — выглядят неразумными и могут нанести ущерб самим США. Люс обратил внимание, что подобные ограничения способны испортить отношения Вашингтона с ключевыми партнерами, такими как Индия, которая активно закупает российские энергоресурсы.