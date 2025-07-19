Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе усомнились в готовности Трампа вводить санкции против России

Американский президент Дональд Трамп вряд ли выполнит свою угрозу и введет новые санкции против России по истечении 50-дневного ультиматума.

Американский президент Дональд Трамп вряд ли выполнит свою угрозу и введет новые санкции против России по истечении 50-дневного ультиматума. Такой прогноз сделал обозреватель Financial Times Эдвард Люс в своей авторской колонке.

По мнению аналитика, предложенные меры — высокие пошлины и вторичные санкции против покупателей российской нефти и газа — выглядят неразумными и могут нанести ущерб самим США. Люс обратил внимание, что подобные ограничения способны испортить отношения Вашингтона с ключевыми партнерами, такими как Индия, которая активно закупает российские энергоресурсы.

Эксперт пришел к выводу, что реализация этого санкционного пакета скорее навредит американским интересам, чем окажет серьезное давление на Москву.

Ранее сообщалось, что новые санкции ЕС против России вступили в силу.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше