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Лукашенко рассчитывает на ощутимые результаты в сотрудничестве с Никарагуа

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил сопрезидентов Никарагуа Хосе Даниэля Ортегу Сааведру и Росарио Мурильо, а также граждан этой страны по случаю 46-й годовщины триумфа Сандинистской революции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Сегодня Сандинистский фронт национального освобождения с гордостью продолжает свою планомерную работу, основу которой составляют ежедневная забота об обычном человеке и строительство справедливого и устойчивого общества. Приятно отметить, что взаимовыгодное белорусско-никарагуанское партнерство в политической, торгово-экономической и культурной сферах, основанное на принципах уважения, доверия, надежности и открытости, с каждым годом только усиливается и, безусловно, в скором времени принесет ощутимые результаты для обеих стран», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что Беларусь готова и далее участвовать в процессах улучшения инфраструктуры, модернизации сельского хозяйства и повышения качества жизни граждан Никарагуа. «Убежден, что совместными усилиями мы сможем полностью реализовать потенциал нашего сотрудничества во всех сферах взаимного интереса», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал сопрезидентам Никарагуа отличного здоровья, счастья и неизменного успеха в государственных делах, а никарагуанскому народу — непоколебимого единства, мира и благополучия.

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