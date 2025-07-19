Около тысячи россиян должны покинуть Латвию до ноября

Согласно изменениям в Законе об иммиграции от июня 2024 года, россияне, проживавшие в Латвии до получения российского гражданства и оформившие разрешение на постоянное проживание, должны были до 30 июня 2025 года подать заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза. Для этого нужно было также подтвердить знание латышского языка — сдать специальный тест.