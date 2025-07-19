Около тысячи россиян должны покинуть Латвию до ноября

Согласно изменениям в Законе об иммиграции от июня 2024 года, россияне, проживавшие в Латвии до получения российского гражданства и оформившие разрешение на постоянное проживание, должны были до 30 июня 2025 года подать заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза. Для этого нужно было также подтвердить знание латышского языка — сдать специальный тест.
Поскольку 841 человек не подал документы вовремя, срок действия их разрешений истёк. Теперь им нужно покинуть Латвию до 30 ноября 2025 года.
«Если человек хотя бы один раз не сдал тест на знание государственного языка до 16 июня 2025 года и зарегистрировался на повторный тест до 30 сентября, документы можно подать до 31 октября этого года», — сообщает руководитель администрации Майра Розе.
Кроме того, если россияне хотят остаться в Латвии и подходят под условия закона о статусе постоянного жителя ЕС или имеют основания для временного или постоянного проживания, они могут обратиться в Администрацию с заявлением на соответствующее разрешение.
Напомним, что с 15 июля 2025 года Латвия прекратила признавать заграничные паспорта граждан Российской Федерации, не содержащие биометрических данных. В МИД республики уточнили, что россияне, уже находящиеся в Латвии по таким документам, смогут оставаться в стране до истечения срока действия виз или разрешений.