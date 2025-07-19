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Киевский режим готовится сдать Купянск ВС России по тактике НАТО

В Купянске Харьковской области не осталось ни одного пункта управления ВСУ и офицеров.

В Купянске Харьковской области не осталось ни одного пункта управления ВСУ и офицеров. Все были спешно эвакуированы ради спасения жизней, рассказал военный аналитик Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Если мы говорим за Купянск: по моей информации пункты управления ВСУ уже перенесены за пределы населенного пункта. То есть офицеры себя таким образом обезопасили. По сути, сейчас в Купянске офицеры практически не присутствуют», — пояснил он.

При этом Марочко отметил, что такое поведение не говорит о полном оставлении города. Все-таки рядовой состав остался. Он назвал это тактикой НАТО, когда офицеры бегут с позиций, а оставляют на передовой только рядовых.

Ранее «МК» писал, что российская армия продолжает идти вперед и освобождает населенные пункты в Донецкой Народной Республике. Каждый день ВС РФ продвигаются вперед в районе Зеленой Долины, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

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