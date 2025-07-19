Греция нашла лазейку в санкциях ЕС для транспортировки российской нефти

Греческие компании, занимающиеся танкерными перевозками, не планируют прекращать транспортировку российской нефти, несмотря на введение 18-го пакета санкций ЕС.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники, перевозки продолжатся, поскольку перевозимые объемы сырья не превышают установленный ценовой потолок и формально не подпадают под ограничения.
По словам собеседников агентства, новые санкции усложнят логистику, но не сделают ее невозможной.
Ранее сообщалось, что новые санкции ЕС против России вступили в силу.