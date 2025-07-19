Сотни россиян столкнулись с неожиданным требованием Латвии: им придется покинуть страну

Почти тысяча граждан России потеряли право на постоянное проживание в Латвии из-за того, что не успели подать документы на получение статуса постоянного жителя ЕС. Об этом сообщило Управление по делам гражданства и миграции (PMLP). Теперь этим людям придется покинуть страну, пишет LETA.
«У 841 гражданина России перестало действовать разрешение, потому что они не подали заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза», — говорится в публикации.
Такие меры связаны с поправками к Закону об иммиграции, которые вступили в силу 20 июня прошлого года. Согласно новым правилам, россияне, которые жили в Латвии до получения российского гражданства, должны были подтвердить свой статус.
Для этого требовалось не только подать заявление, но и сдать экзамен на знание латышского языка. Те, кто не выполнил эти условия, автоматически лишились разрешения на постоянное проживание.
Напомним, Латвия уже давно пытается всячески отгородиться от России. Несмотря даже на тот факт, что в прибалтийском государстве живет огромное количество русскоговорящих людей. Так, 1 июня 2025 года въезд в Латвию некоторым россиянам был вовсе запрещен. Ограничения коснулись тех, кто имеет жилье рядом с военными объектами.
Также Литва и Латвия перестали принимать российские загранпаспорта на пять лет. Страны разрешают въезд, выезд и пребывание граждан РФ исключительно при наличии у них биометрических загранпаспортов десятилетнего срока действия.
Помимо прочего министр иностранных дел Латвии Байба Браже выступила с призывом к администрации США немедленно ввести новые санкции против России, не дожидаясь истечения 50-дневного срока, о котором ранее заявлял Дональд Трамп. По мнению главы латвийского МИД, экономическое давление может заставить Россию быстрее сесть за стол переговоров и повлиять на ход боевых действий.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко отмечал, что на Западе всерьез рассказывают о якобы атаке РФ на Прибалтику или Данию. Сейчас там обсуждаются различные сценарии. Например, что Россия якобы перекроет Сувалкский коридор или высадит десант на датском острове Борнхольм.