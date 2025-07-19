Сотни россиян столкнулись с неожиданным требованием Латвии: им придется покинуть страну

Напомним, Латвия уже давно пытается всячески отгородиться от России. Несмотря даже на тот факт, что в прибалтийском государстве живет огромное количество русскоговорящих людей. Так, 1 июня 2025 года въезд в Латвию некоторым россиянам был вовсе запрещен. Ограничения коснулись тех, кто имеет жилье рядом с военными объектами.