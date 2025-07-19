В Молдавии идет ползучая милитаризация по сценарию Украины

«Здесь идет ползучая милитаризация Молдавии вопреки зафиксированному в ее конституции нейтральному статусу. Звучат яростные опровержения, что ничего якобы не происходит. Европейские страны, которые подтягивают к себе Кишинев, прежде всего страны НАТО, заявляют о том, что к 2030 году, вероятно, будет война с РФ. Так неужели Молдавии нужна ремилитаризация, которая может закончиться таким итогом?» — отметил дипломат.