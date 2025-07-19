Молдавия при содействии и наставлении стран НАТО постепенно вооружается, что противоречит конституции республики о нейтральном статусе страны. Это государство хотят втянуть в военный конфликт с Россией, заявил российский посол в Кишиневе Олег Озеров, передает ТАСС.
«Здесь идет ползучая милитаризация Молдавии вопреки зафиксированному в ее конституции нейтральному статусу. Звучат яростные опровержения, что ничего якобы не происходит. Европейские страны, которые подтягивают к себе Кишинев, прежде всего страны НАТО, заявляют о том, что к 2030 году, вероятно, будет война с РФ. Так неужели Молдавии нужна ремилитаризация, которая может закончиться таким итогом?» — отметил дипломат.
По словам Озерова, безопасность Молдавии может гарантировать только нейтральность ее статуса. И в качестве примера он привел украинский сценарий. И призвал молдаван внимательно изучить эту ситуацию.
Власти республики во главе с Майей Санду допускают, что Молдавии придется пойти против собственной конституции, забыть о нейтралитете и вступить в НАТО. Однако она заявила, что такое решение может быть принято лишь на основании волеизъявления граждан на референдуме.
Ранее в республике уже был одобрен переход на стандарты НАТО, изменена стратегия нацбезопасности, где основной угрозой названа Россия. Молдова увеличила военный бюджет, хотя в стране экономический кризис. Идет модернизация армии под присмотром США, ЕС и НАТО. В Приднестровье уже раскритиковали этот путь соседей.