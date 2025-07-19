Трамп угодил в «Эпштейнгейт»: почему президент США отчаянно открещивается от сексуального скандала

Президент США Дональд Трамп давно и всем известен своей любвеобильностью и скандальностью. Одни юридические проблемы, которые стали основой его президентской кампании, чего стоят. За проблемами Трампа без преувеличения следят все, как за 40-м сезоном любимого сериала. Вот только нынешний эпизод мыльной оперы кажется крайне опасным для главы Белого дома. Дружба с Эпштейном и якобы участие Трампа в грязных делишках своего приятеля стали поводом для очередного раскола в лагере сторонников скандалиста Дональда. Попробуем разобраться в этом тёмном деле и выяснить, почему этому событию уделяется так много внимания.
Неуместная дружба на сомнительной почве.
По собственному же признанию Трампа, его дружба с осуждённым сексуальным преступником Джеффри Эпштейном длилась на протяжении как минимум 15 лет. Они стали друзьями ещё в 80-х годах прошлого века.
«Я знаю Джеффа уже 15 лет. Потрясающий парень. С ним очень весело. Говорят, он любит красивых женщин так же сильно, как и я, и многие из них — моложе. В этом нет никаких сомнений — Джеффри наслаждается светской жизнью», — заявил Трамп журналу New York в 2002 году. И если тогда всё звучало весело и задорно, то теперь эти факты играют против самого Трампа.
На протяжении всех этих лет мужчин замечали вместе на разных вечеринках. В 1992 году Трамп устроил шумную тусовку с участием чирлидеров НФЛ в своём поместье Мар-а-Лаго во Флориде. На кадрах вечеринки, снятых NBC, видно, как тогда ещё будущий президент США Трамп общается с тогда ещё просто финансистом-мультимиллионером Эпштейном.
В 1997 году Трамп и Эпштейн вместе посетили вечеринку «Ангелов» Victoria’s Secret в Нью-Йорке. The Wall Street Journal сообщила, что в 2003 году Трамп передал Эпштейну письмо с поздравлением с днём рождения, включавшее в себя рисунок обнажённой женщины и упоминание о секретах, которыми они делились. Сам Трамп отрицал, что написал письмо и даже обвинил газету и её владельца Руперта Мердока в публикации «ложной, злонамеренной и клеветнической» статьи.
«Президент Трамп уже обошёл Джорджа Стефанопулоса/ABC, 60 Minutes/CBS и других и с нетерпением ждёт возможности подать в суд и привлечь к ответственности некогда великую Wall Street Journal», — написал об этом сам Трамп.
За время их дружеских отношений имя Дональда Трампа семь раз встречалось в бортовых журналах Джеффри Эпштейна. Согласно этим данным, Трамп летал на частных самолётах Эпштейна четыре раза: в 1993 году, один раз в 1994 году, один раз в 1995 году и один раз в 1997 году. Рейсы совершались между Палм-Бич и Нью-Йорком, включая посадку в Вашингтоне (округ Колумбия).
Президент США признал, что путешествовал на самолёте Эпштейна, но настаивает, что тот никогда не сопровождал его на его частный остров и не был замешан в каких-либо правонарушениях с финансистом.
Имя и номер телефона Трампа также были включены в список богатых и влиятельных людей, записанных в «маленькой чёрной книжечке» Эпштейна. В общем, наследил, где мог. Но это, надо признать, норма для бизнесменов. А Трамп прежде бизнесменом и был.
Мар-а-Лаго сыграл ключевую роль в обвинениях против Эпштейна и его бывшей подруги Гислен Максвелл. Вирджиния Джуффре (жертва преступной группировки Эпштейна, занимавшейся торговлей людьми) ранее заявляла, что её в подростковом возрасте «передавали по кругу, как блюдо с фруктами», богатым и влиятельным хищникам. Она якобы была завербована Эпштейном, когда тот работал в Мар-а-Лаго.
Вирджиния Джуффре, которой тогда было 16 лет, рассказала, что читала руководство по массажной терапии, когда к ней подошла Максвелл и пригласила стать разъездной массажисткой Эпштейна. По её словам, они вдвоём готовили её к оказанию сексуальных услуг состоятельным мужчинам.
Джуффре, например, обвинила Эпштейна и Максвелл в принуждении её к сексу с принцем Эндрю. Чем вся эта история закончилась все знают.
Но дружба Трампа и Эпштейна начала трещать по швам. Через два года после того, как Трамп назвал Эпштейна «потрясающим парнем», они стали соперниками из-за особняка на берегу океана в Палм-Бич, который был конфискован. В ходе борьбы за власть Трамп в конечном итоге перебил цену Эпштейна за эту недвижимость.
Публичных записей об их общении после той битвы за недвижимость практически нет. Позже, в 2019 году, Трамп заявил, что они с Эпштейном «поссорились» и не общались 15 лет. Президент заявил, что «не является поклонником» своего бывшего друга.
Вскоре после аукциона по продаже недвижимости в полицию Палм-Бич поступила информация о том, что были замечены молодые женщины, входящие и выходящие из дома Эпштейна.
Несколько месяцев спустя, в марте 2005 года, в полицию поступило более серьёзное заявление от женщины, которая утверждала, что её падчерица-подросток получила от Эпштейна деньги за массаж. При этом девочка была полностью раздета. Этот сигнал привёл к широкомасштабному расследованию, которое впоследствии выявило как минимум дюжину потенциальных жертв.
Расследование ФБР и полиции Флориды привело к предъявлению Эпштейну обвинения в 2006 году. Два года спустя он признал себя виновным в суде штата по двум пунктам обвинения в совершении тяжких преступлений, включая совращение несовершеннолетней, в рамках сделки, которая позволила избежать федеральных обвинений, которые в свой черёд могли бы обернуться гораздо более серьёзным тюремным сроком.
И всё бы на этом и закончилось, если бы не новые обвинения, которые появились в газете «Miami Herald». Газета подробно рассказала, как Эпштейну удалось манипулировать системой уголовного правосудия, чтобы остановить расследование ФБР и добиться иммунитета для любого из своих «потенциальных сообщников».
Газета Herald выявила около 80 женщин, которые утверждают, что подвергались домогательствам или иным видам сексуального насилия со стороны Эпштейна в период с 2001 по 2006 год.
В 2019 году Эпштейн был арестован федеральными агентами в районе Нью-Йорка по обвинению в торговле девочками, некоторым из которых было всего 14 лет, и вступлении с ними в сексуальные отношения.
По словам местных и федеральных властей, ему грозило несколько десятилетий тюремного заключения, но он покончил с собой в тюремной камере в ожидании суда.
Трамп и «за», и «против».
На протяжении многих лет Дональд Трамп порой, казалось, сам продвигал идею о том, что в гнусных делах Эпштейна были замешаны богатые и влиятельные люди, которые вскоре могут предстать перед судом.
«Я хочу полного расследования, и именно этого я требую», — заявил Трамп о деле Эпштейна в 2019 году. Правда, попутно он выражал сочувствие сообщнице Эпштейна Максвелл.
Приближаясь к своему второму президентскому сроку, Трамп уже не был столь однозначен в своих речах по этому вопросу. Во время своей предвыборной кампании в 2024 году он как-то размыто ответил на вопрос, опубликует ли он материалы по делу Эпштейна.
«Думаю, я бы так сделал», — первоначально заявил Трамп, прежде чем начать отступать от своих обещаний: «Я думаю, что это не так важно, потому что вы бы наверняка не хотели влиять на жизни людей, если в имеющихся данных есть фальшь, потому что во всем мире много фальши».
Вступив в должность президента, Трамп лихо назначил руководителей Министерства юстиции и ФБР, которые обещали правым избирателям, что докопаются до сути расследования в отношении Эпштейна.
Однако после того, как Министерство юстиции и ФБР выступили против Трампа, они заявили, что файлы Эпштейна не содержат доказательств, которые оправдывали бы расследование в отношении других лиц. Видеозаписи сексуального насилия над детьми, обнаруженные следователями, не были видеозаписями преступлений, которые Эпштейн записал сам или которые были записаны его друзьями, а были скачанными им материалами. Об этом заявила генпрокурор Пэм Бонди, которая затем и сама начала подвергаться нападкам критиков 47-го президента США.
Преступления и смерть Джеффри Эпштейна давно стали питательной средой для теорий заговора среди некоторых из самых ярых сторонников президента Трампа. Они разделились даже не на два, а на несколько лагерей сразу.
Четыре мятущихся лагеря.
Первый лагерь чётко встал на сторону Трампа. Они считают, что расследование Министерства юстиции завершено, и никаких дальнейших действий не требуется.
Это официальная позиция самого Министерства юстиции, а также ФБР, которое находится в его ведении, как указано в меморандуме, опубликованном на прошлой неделе. Меморандум не был подписан, но среди тех, кто должен был за него ответить, были генеральный прокурор Пэм Бонди, директор ФБР Кэш Патель и его заместитель Дэн Бонджино.
В прошлом году, до переизбрания Трампа, Бонджино выразил сомнения в отношении этого дела, заявив: «Я не доверяю ни одной истории, которую мне рассказывают о Джеффри Эпштейне. Есть причина, по которой этот список клиентов скрыт».
Ясно, что в этом лагере и сам Трамп, который встал на сторону Бонди и начал яростно её защищать от нападок недоброжелателей. Недавно Трамп вновь заявил, что не понимает всеобщего интереса к Эпштейну, но всё же потребовал, чтобы Бонди опубликовала «всё, что она считает достоверным» по этому делу. Позже он пошёл ещё дальше, заявив, что больше не хочет поддержки тех, кто верит в то, что он назвал «мистификациями Джеффри Эпштейна».
Во второй лагерь вошли люди, которые возлагают всю ответственность за отсутствие прозрачности в деле Эпштейна на администрацию Трампа. Эта группа, пожалуй, самая большая по численности и включает в себя не один десяток человек, включая даже самых ярых сторонников 47-го президента США (телеведущий Такер Карлсон и конгрессвумен Марджори Тейлор Грин).
Первоначальная негативная реакция среди многих приверженцев MAGA, включая избранных должностных лиц-республиканцев, представителей правых СМИ и других влиятельных лиц, была в первую очередь направлена на Пэм Бонди. Сам Трамп избегал прямых порицаний.
В последующие же дни многие сторонники Трампа не скупились критиковать позицию действующей администрации, заявляющей, что в деле Эпштейна больше нечего раскрывать, но при этом воздерживались от обвинений в адрес самого президента.
Третий лагерь настаивает на том, что сам Трамп несёт несет определённую долю ответственности. Большинство наиболее ярых сторонников Трампа не желают поднимать вопросы о его действиях, поэтому более чем примечательно, что некоторые из них стали напрямую критиковать Трампа, когда речь заходила о деле Эпштейна.
В основном они делали это деликатно и уважительно, рассматривая свои опасения как обращение к президенту, а не как критику в его адрес. Например, Уэйн Эллин Рут, консервативный теле- и радиоведущий, опубликовал призыв «просто обнародовать» файлы, предварённый предусмотрительными похвалами.
Аналогичным образом поступил и Майкл Т. Флинн, который некоторое время занимал пост советника по национальной безопасности в первой администрации Трампа и по сей день остаётся близким к нему человеком.
Четвёртый лагерь полагает, что силы, не входящие в администрацию, несут ответственность за пробелы в общественном понимании дела Эпштейна. Кстати, к этому лагерю прильнули и уже встречавшиеся во втором Такер Карлсон и Марджори Тейлор Грин. Впрочем, к нему иногда относят и самого Трампа.
Некоторые сторонники главы Белого дома искали объяснений и в других местах, полагая, что Трамп и его администрация не несут (или не в полной мере несут) ответственности за неудовлетворённый общественный интерес к делу Эпштейна. Во многих случаях эти заявления стали напоминать новые теории заговора, отмечает New York Times.
Роджер Стоун, давний советник Трампа, заявил, например, что Министерство юстиции при администрации Байдена уничтожило доказательства, относящиеся к этому делу.
Такер Карлсон, не брезгуя всё-таки винить администрацию Трампа и его самого в непрозрачности, в одном из выступлений намекнул, что Эпштейн якобы занимался шпионажем в пользу израильского правительства.
Ясно, что при таких условиях Трамп не мог не распорядиться опубликовать все записи, которые Бонди посчитает правдивыми. Это как бы призвано его в определённой степени обезопасить.
«Учитывая нелепую огласку, предоставленную Джеффри Эпштейну, я попросил генерального прокурора Пэм Бонди предоставить все необходимые показания Большому жюри при условии одобрения суда», — написал Трамп в Truth Social.
Федеральные большие жюри — это следственные органы, которые заслушивают показания свидетелей и выдают повестки, но неясно, будут ли собранные в ходе этого секретного заседания материалы способствовать пониманию дела общественностью, поскольку они не являются полной записью расследования, а лишь информацией, достаточной для вынесения обвинительного заключения.
Ожидается, что Министерство юстиции обратится к судье с просьбой опубликовать дополнительные материалы, которые обычно хранятся в секрете, но пока неясно, какие аргументы убедят судью опубликовать дополнительные материалы, которые были скрыты для защиты потерпевших и обвинителей.
Чем всё это закончится для Трампа предсказать никто не может. Но проблем у него оказывается выше крыши. Хотя общий рейтинг одобрения Трампа среди республиканцев остаётся высоким, значительная их часть не одобряет его подход к ряду вопросов. Многие из его ранних действий были непопулярны среди значительной части республиканцев.
За последние недели Трамп также предпринял ряд действий, которые, судя по всему, не соответствуют позиции большинства сторонников MAGA, включая нанесение удара по Ирану, законопроект о повестке дня с большими расходами и поставку большего количества оружия на Украину. В общем, скандал с Эпштейном вообще не в кассу.
Более того, новый недавний опрос CNN выявил рекордно низкий показатель в 21% американцев, которые решительно одобряют Трампа, — это самый низкий показатель за все два срока. Более того, 25% избирателей, симпатизирующих республиканцам, заявили, что Трамп не уделяет достаточного внимания важнейшим проблемам страны. Сейчас любой неверный шаг — путь к провалу. И Трамп явно это чувствует, а поэтому соломка в деле Эпштейна будет подложена по максимуму.