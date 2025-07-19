Трамп угодил в «Эпштейнгейт»: почему президент США отчаянно открещивается от сексуального скандала

Ясно, что в этом лагере и сам Трамп, который встал на сторону Бонди и начал яростно её защищать от нападок недоброжелателей. Недавно Трамп вновь заявил, что не понимает всеобщего интереса к Эпштейну, но всё же потребовал, чтобы Бонди опубликовала «всё, что она считает достоверным» по этому делу. Позже он пошёл ещё дальше, заявив, что больше не хочет поддержки тех, кто верит в то, что он назвал «мистификациями Джеффри Эпштейна».