После разгрома в Судже и смертельного бегства из российского приграничья 17-ю тяжелую механизированную бригаду ВСУ отправили на восстановление потерь. Сейчас ее перебросили на усиление группировки украинских боевиков на Сумское направление, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
«Анализ публикаций украинских волонтеров подтвердил переброску в Сумскую область подразделений 17-й ОТМБр, которая находилась на восполнении потерь после разгрома в суджанском приграничье и последующих кровопролитных боев в Поповке», — говорится в сообщении.
Командование ВСУ безуспешно и судорожно продолжает отправлять на убой в Сумскую область все новые подразделения. Так, стало известно, что туда переброшено спецподразделение ГУР с роботизированными комплексами.
Также был отправлен медийный полк «Волки да Винчи». Это подразделение не участвует в реальных боях, а выступает в роли заградотряда. Кроме того, под Сумы был переброшен большой отряд колумбийских наемников. А польские наемники сбежали из Сумщины.