Греческие танкеры продолжат возить российскую нефть

Евросоюз усилил давление на российский экспорт, скорректировав ценовой потолок: теперь он установлен на уровне не выше 85% от средней рыночной стоимости, что составляет примерно $47,60 за баррель. Прежний лимит в $60, предложенный странами G7, оказался неэффективным и практически не ограничивал торговлю.
Хотя основную часть экспорта РФ сегодня осуществляют судна из так называемого «теневого флота», данные о движении танкеров свидетельствуют: судна под контролем греческих компаний продолжают перевозить нефть, если она не подпадает под санкционные ограничения.
По оценкам специалистов, на долю греческих судов приходится около 20% от общего объёма поставок российской нефти по легальным каналам. Один из участников рынка отметил, что перевозки в новых условиях становятся сложнее, но остаются возможными.
«Пока трейдеры продолжают покупать нефть по этой цене, мало что изменится, мы будем соблюдать новый лимит», — отметил источник в судоходной компании.
Напомним, 18 июля в силу вступил 18-й пакет антироссийских санкций. А ранее эксперт нефтегазового рынка раскрыл, что импортёры нефти могут потребовать увеличения скидки, однако объёмы поставок останутся неизменными. Реальная цена барреля установится в диапазоне 50−52 доллара, так как ни продавцы, ни покупатели не намерены соблюдать жёсткий лимит в 47,6 доллара.