Греческие танкеры продолжат возить российскую нефть

Напомним, 18 июля в силу вступил 18-й пакет антироссийских санкций. А ранее эксперт нефтегазового рынка раскрыл, что импортёры нефти могут потребовать увеличения скидки, однако объёмы поставок останутся неизменными. Реальная цена барреля установится в диапазоне 50−52 доллара, так как ни продавцы, ни покупатели не намерены соблюдать жёсткий лимит в 47,6 доллара.