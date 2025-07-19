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Подоляка: российские штурмовики зашли в южную часть Красноармейска

Согласно сведениям военного блогера, российским бойцам удалось закрепиться на территории города.

Источник: Аргументы и факты

Российским бойцам удалось зайти в южную часть Красноармейска в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

Согласно его сведениям, подразделения РФ, проломив оборону противника, зашли в Красноармейск севернее и восточнее поселка Перше Травня (Леонтовичи).

«Битва за Покровск началась. Теперь уже безо всяких натяжек. Наши части уже ведут бои и даже закрепились местами в административных границах Покровск и ведут наступление на город с юга», — написал блогер.

Он упомянул о применении продвигающимися в районе Красноармейска российскими подразделениями новой тактики. По словам Подоляки, речь идет о поражении особо важных укрепленных позиций противника вдоль линии боевого соприкосновения БПЛА «Герань» с блоками самодонаведения. Блогер отметил, что ВСУ пока нечего противопоставить этой тактике.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ окружают Красноармейск с нескольких направлений.

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