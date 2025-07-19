Казахстан и Бельгия подтверждают курс на развитие стратегического партнёрства

Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия Роман Василенко провёл встречу с Шефом Протокола Министерства иностранных дел Бельгии Пьером Картювельсом, в ходе которой вручил копии верительных грамот.
В преддверии Национального дня Королевства Бельгия, который отмечается 21 июля, Посол передал поздравление от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, адресованное Королю Бельгии Филиппу, с пожеланиями мира, благополучия и дальнейшего процветания бельгийскому народу.
В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества, выразив обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии политического диалога и наращивании взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, научной и культурно-гуманитарной сферах.
Шеф Протокола поздравил казахстанского дипломата с официальным началом его деятельности и пожелал успехов в работе.
В завершение встречи собеседники договорились поддерживать тесный контакт для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Бельгией.