Казахстан и Бельгия подтверждают курс на развитие стратегического партнёрства

В преддверии Национального дня Королевства Бельгия, который отмечается 21 июля, Посол передал поздравление от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, адресованное Королю Бельгии Филиппу, с пожеланиями мира, благополучия и дальнейшего процветания бельгийскому народу.