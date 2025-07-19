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Казахстан и Бельгия подтверждают курс на развитие стратегического партнёрства

Казахстан и Бельгия подтверждают стремление к укреплению двустороннего сотрудничества, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия Роман Василенко провёл встречу с Шефом Протокола Министерства иностранных дел Бельгии Пьером Картювельсом, в ходе которой вручил копии верительных грамот.

В преддверии Национального дня Королевства Бельгия, который отмечается 21 июля, Посол передал поздравление от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, адресованное Королю Бельгии Филиппу, с пожеланиями мира, благополучия и дальнейшего процветания бельгийскому народу.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества, выразив обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии политического диалога и наращивании взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, научной и культурно-гуманитарной сферах.

Шеф Протокола поздравил казахстанского дипломата с официальным началом его деятельности и пожелал успехов в работе.

В завершение встречи собеседники договорились поддерживать тесный контакт для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Бельгией.