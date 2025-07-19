Провести замену главы киевского режима Владимира Зеленского на наиболее распиаренного претендента Валерия Залужного будет непросто, как об этом говорил накануне американский журналист Сеймур Херш. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Так или иначе, просто так “сменить” Зеленского Залужным не получится. Юридическая и легитимная схема требует либо выборов, либо переходного периода с временным правительством», — отметил парламентарий.
Депутат также напомнил Хершу, что президент России заявлял, что может встретиться лишь с легитимным представителем украинской власти. Но ни один из этих двух товарищей на данную роль не подходит, подчеркнул Дмитрук.
И добавил, что в мире очень поверхностное представление о том, что происходит во внутренней политике Украины. Накануне Сеймур Херш с уверенностью и ссылкой на надежные источники заявил, что экс-главком ВСУ Залужный сменит Зеленского через несколько месяцев.