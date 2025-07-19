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В Раде высказались про замену Зеленского на Залужного

Провести замену главы киевского режима Владимира Зеленского на наиболее распиаренного претендента Валерия Залужного будет непросто, как об этом говорил накануне американский журналист Сеймур Херш.

Провести замену главы киевского режима Владимира Зеленского на наиболее распиаренного претендента Валерия Залужного будет непросто, как об этом говорил накануне американский журналист Сеймур Херш. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Так или иначе, просто так “сменить” Зеленского Залужным не получится. Юридическая и легитимная схема требует либо выборов, либо переходного периода с временным правительством», — отметил парламентарий.

Депутат также напомнил Хершу, что президент России заявлял, что может встретиться лишь с легитимным представителем украинской власти. Но ни один из этих двух товарищей на данную роль не подходит, подчеркнул Дмитрук.

И добавил, что в мире очень поверхностное представление о том, что происходит во внутренней политике Украины. Накануне Сеймур Херш с уверенностью и ссылкой на надежные источники заявил, что экс-главком ВСУ Залужный сменит Зеленского через несколько месяцев.

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