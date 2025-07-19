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Мальта не поставляет оружие Украине, заявил российский посол

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Состоящая в ЕС Мальта никаким образом не поставляет вооружение киевскому режиму, ограничиваясь гуманитарной поддержкой, рассказал в интервью РИА Новости посол России в островном государстве Андрей Лопухов.

Источник: © РИА Новости

«Да, как член ЕС, Мальта участвует в выработке общей политики Брюсселя, в том числе по таким позициям, как “оборона и безопасность”, но делает это с рядом оговорок. Что касается Украины, то Валлетта ограничивается исключительно гуманитарной поддержкой, отказавшись от поставок вооружений — даже символических», — сказал собеседник агентства.

В субботу, 19 июля, отмечается 58-летие установления дипломатических отношений между Россией и Мальтой.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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