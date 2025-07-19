Мальта не поставляет оружие Украине, заявил российский посол

«Да, как член ЕС, Мальта участвует в выработке общей политики Брюсселя, в том числе по таким позициям, как “оборона и безопасность”, но делает это с рядом оговорок. Что касается Украины, то Валлетта ограничивается исключительно гуманитарной поддержкой, отказавшись от поставок вооружений — даже символических», — сказал собеседник агентства.