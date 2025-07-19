На Западе усомнились в готовности Трампа ввести санкции против РФ через 50 дней: вот в чём причина

Аналитик Financial Times Эдвард Люс выразил сомнения в том, что администрация Дональда Трампа действительно введет новые санкции против России по истечении 50-дневного ультиматума. В своей авторской колонке эксперт назвал маловероятным исполнение президентских угроз о введении высоких пошлин и вторичных санкций против потребителей российских энергоресурсов.
Люс охарактеризовал обсуждаемый санкционный законопроект как «крайне неразумный», отметив его негативные последствия для самих США. По мнению обозревателя, подобные меры могут нарушить торговые отношения Вашингтона с рядом стран-партнеров.
Особое внимание автор уделил возможному ущербу для отношений с Индией. «Неужели США действительно хотят наказать таких друзей, как Индия, за покупку дешевой нефти? Это может обернуться против Вашингтона» — заключает аналитик.
Ранее военкор KP.RU Александр Коц заявил, что Трамп мог дать отсрочку по введению пошлин не России, а Украине. По мнению корреспондента, это позволит Киеву осознать свое положение в конфликте, при котором страна не может диктовать условия для заключения мира.