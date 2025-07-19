На Западе усомнились в готовности Трампа ввести санкции против РФ через 50 дней: вот в чём причина

Ранее военкор KP.RU Александр Коц заявил, что Трамп мог дать отсрочку по введению пошлин не России, а Украине. По мнению корреспондента, это позволит Киеву осознать свое положение в конфликте, при котором страна не может диктовать условия для заключения мира.