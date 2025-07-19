Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

18-й пакет антироссийских санкций ЕС вступил в силу

В 18-й пакет санкций ЕС против России вошли 14 физических лиц и 41 юридическое лицо.

Источник: Комсомольская правда

Новый пакет санкционных ограничений Европейского союза в отношении России официально вступил в силу. Соответствующая информация опубликована в официальном журнале ЕС.

Совет Евросоюза утвердил новые ограничительные меры в пятницу 18 июля. Санкционный список пополнили 14 физических лиц и 41 юридическое лицо.

«Решение должно вступить в силу с момента публикации», — говорится в документе.

Тем временем Европейский Союз установил новый антирекорд, включив в свой санкционный список против России более 2,5 тысячи лиц и организаций. Перечень включает лиц из различных регионов мира: России, Белоруссии, Украины, стран СНГ, а также азиатского региона, стран Ближнего Востока и государств Африки.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что антироссийские санкции стали катализатором позитивных изменений в экономике страны. По его словам, ограничения, введённые Западом, стимулировали развитие финансовой сферы и других отраслей.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше