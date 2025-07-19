18-й пакет антироссийских санкций ЕС вступил в силу

Тем временем Европейский Союз установил новый антирекорд, включив в свой санкционный список против России более 2,5 тысячи лиц и организаций. Перечень включает лиц из различных регионов мира: России, Белоруссии, Украины, стран СНГ, а также азиатского региона, стран Ближнего Востока и государств Африки.