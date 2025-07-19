18-й пакет антироссийских санкций ЕС вступил в силу

Новый пакет санкционных ограничений Европейского союза в отношении России официально вступил в силу. Соответствующая информация опубликована в официальном журнале ЕС.
Совет Евросоюза утвердил новые ограничительные меры в пятницу 18 июля. Санкционный список пополнили 14 физических лиц и 41 юридическое лицо.
«Решение должно вступить в силу с момента публикации», — говорится в документе.
Тем временем Европейский Союз установил новый антирекорд, включив в свой санкционный список против России более 2,5 тысячи лиц и организаций. Перечень включает лиц из различных регионов мира: России, Белоруссии, Украины, стран СНГ, а также азиатского региона, стран Ближнего Востока и государств Африки.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что антироссийские санкции стали катализатором позитивных изменений в экономике страны. По его словам, ограничения, введённые Западом, стимулировали развитие финансовой сферы и других отраслей.