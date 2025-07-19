На СВО получили распространение священные бронепанели

В зоне проведения специальной военной операции получили распространение бронированные панели с иконами. Об этом рассказал священник спецназа «Ахмат» протоирей Сергий, передает РИА Новости.
Священнослужитель отметил, что такие бронепанели обеспечивают двойную защиту воинам: и физическую, и духовную.
«Когда мы преподносим в дар тому или иному воину такой святой образ, конечно же, желаем, чтобы она в первую очередь защищала именно как образ Божий, именно как святыня, а уже во вторую очередь как бронепанель», — подчеркнул отец Сергий.
Одна из самых распространенных икон на бронепанелях — это образ Богоматери Луганской. Отец Сергий сообщил, что он стал очень популярен среди спецназовцев. Икону носят в бронежилетах и карманах при выходе на боевые задачи.