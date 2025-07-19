В Армении арестовали экс-депутата Акобяна за призывы к захвату власти

Экс-депутат парламента Армении и бывший генеральный консул республики в Санкт-Петербурге Рубен Акобян арестован на два месяца по обвинению в призывах к насильственному захвату власти. Об этом сообщил его сын Самвел Акобян в социальных сетях.
Как ранее заявили в следственном комитете Армении, политик подозревается в публичных призывах к свержению конституционного строя. По аналогичному обвинению ранее были задержаны предприниматель Самвел Карапетян и архиепископ Микаэл Аджапахян.
Акобян, четырежды избиравшийся в парламент Армении, с 2000 по 2008 год возглавлял генконсульство страны в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что премьер Армении Пашинян напомнил оппонентам о своем тюремном прошлом.