Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мексиканские наёмники появились в составе 25-й бригады ВСУ

В рядах 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ служит мексиканская группа наёмников Miquiztli Force. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Не важно, что знаешь только испанский. Не важно, что не имеешь опыта воинской службы», — говорится в публикации подразделения в социальных сетях.

Согласно информации, новобранцы, успешно прошедшие отбор, проходят двухмесячный курс базовой боевой подготовки. Также на странице 25-й бригады ВСУ размещено фото, где несколько мужчин запечатлены с мексиканским флагом.

А ранее российский посол в Колумбии Николай Тавдумадзе заявил, что несмотря на международные протесты, поток колумбийских граждан, отправляющихся воевать на Украину в качестве наёмников, не сокращается. А до этого стало известно, что Вооружённые силы Украины забросили 30 колумбийцев в Сумскую область для обороны от российских войск, но сами украинские формирования при этом покинули позиции.