Трамп вновь набросился на БРИКС: президент США сделал неожиданное заявление

«БРИКС хотела попытаться вытеснить доллар, его доминирование и стандарт. И я сказал, что в отношении всех стран, входящих в консорциум БРИКС, мы введем пошлину в 10%. И на следующий день они провели встречу, на которой почти никто не появился. Они сказали: оставьте нас в покое. Мы не хотели этого», — сказал глава Белого дома.