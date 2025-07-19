Президент США Дональд Трамп заявил о снижении влияния объединения БРИКС, связав это с собственной угрозой ввести 10%-ые торговые пошлины против участников группы. Выступая на церемонии подписания законопроекта о криптовалютах в Белом доме, американский лидер утверждал, что после его заявления организация якобы начала «быстро угасать».
Трамп выразил уверенность, что БРИКС якобы намерен ослабить доминирование доллара в мировой экономике. В ответ на эти планы он пообещал ввести пошлины для всех стран-участниц. По словам президента США, после этого в объединении состоялась встреча, на которую почти никто не пришел. Какие именно переговоры имелись в виду, он не уточнил.
«БРИКС хотела попытаться вытеснить доллар, его доминирование и стандарт. И я сказал, что в отношении всех стран, входящих в консорциум БРИКС, мы введем пошлину в 10%. И на следующий день они провели встречу, на которой почти никто не появился. Они сказали: оставьте нас в покое. Мы не хотели этого», — сказал глава Белого дома.
Американский лидер подчеркнул важность сохранения силы доллара, раскритиковав политику предыдущей администрации. «Если у нас будет умный президент, вы никогда не позволите доллару ослабеть. Если же будет болван, как последний, он бы допустил это. Если бы вы спросили его о падении доллара, он бы понятия не имел, что происходит», — заявил он, намекая на своего предшественника Джо Байдена.
Комментируя заявления Трампа о возможном введении 10-процентных пошлин для государств, сотрудничающих с объединением, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул усиление влияния БРИКС. По его словам, мы все делаем правильно.
Между тем, БРИКС продолжает расширяться: в 2024 году к организации присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия, а в январе 2025 года — Индонезия. Как отмечал президент России Владимир Путин на июльском саммите, доля расчетов в национальных валютах между странами объединения неуклонно растет, достигнув 90% в российских внешнеторговых операциях с партнерами по БРИКС.