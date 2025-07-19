Иран заявил об ответе на агрессию Израиля

Дипломат отметил, что власти еврейского государства были уверены, что во время операции против Тегерана, начатой 13 июня, им удастся сломить соседей. Однако, по словам посла, исламская республика не только смогла своими ракетами нанести удары по разным уголкам Израиля, но и смогла уничтожить хваленый «железный купол». Именно поэтому Израиль и пошел на прекращение огня.