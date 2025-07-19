Иран заявил об ответе на агрессию Израиля

В Иране выразили надежду на то, что Израиль прекратит свою агрессию по отношению к исламской республике. Но в случае повторения июньских событий Тегеран даст жесткий ответ, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали, передает РИА Новости.
Дипломат отметил, что власти еврейского государства были уверены, что во время операции против Тегерана, начатой 13 июня, им удастся сломить соседей. Однако, по словам посла, исламская республика не только смогла своими ракетами нанести удары по разным уголкам Израиля, но и смогла уничтожить хваленый «железный купол». Именно поэтому Израиль и пошел на прекращение огня.
«Теперь мы надеемся, что, приняв во внимание, какой жесткий ответ дал Иран на агрессию, они потеряют желание вновь атаковать исламскую республику. А если и не потеряют, то наши вооруженные силы, наше народное единство и наш народ показали, что способны устоять перед любой агрессией», — подчеркнул посол.
Джалали отметил, что Тегеран не был инициатором военного конфликта. И дальше собирается продолжать идти по этому пути. Но предупредил, что если кто-то решит напасть на Иран, то непременно последует решительный ответ.
Ранее «МК» писал, что Иран должен заключить со странами Запада соглашение о ядерной программе до конца августа этого года. Такой ультиматум ему выставили США, Франция, Германия и Великобритания.