«Проспали начало мега-наступления»: Матвийчук объяснил панику на Западе из-за продвижения ВС РФ

Между тем, ранее в беседе с «МК» еще один военный эксперт Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов рассказал, что наши действия в те полтора месяца, которые Трамп дал на урегулирование конфликта на Украине, усилятся. Связано это с тем, что у ВСУ больше не осталось хороших укрепрайонов, а также централизованной второй и третьей линий обороны, какие были в начале спецоперации.