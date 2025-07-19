Российская армия через несколько недель, а, возможно, дней перейдет в «усиленное летнее наступление». Для наступления, которое анонсируют западные СМИ, мы якобы можем задействовать 160-тысячную группировку.
Между тем, по словам военного эксперта, бывшего офицера спецназа полковника в отставке Анатолия Матвийчука, противник «проворонил» начало нашего летнего наступления, которое сейчас идет полных ходом и будет только развиваться из-за того, что мы освободили основные города, которые представляли из себя мощные укрепрайоны.
После ультиматума Трампа, который дал 50 дней на урегулирование военного конфликта на Украине, зарубежные журналисты заявили о возможном начале нашего мега-наступлнеии. Так, в материале CNN говорится, что мы попытаемся максимально воспользоваться 50-дневным сроком перед введением санкций, которыми пригрозил Трамп в случае невыполнения его требований.
Для масштабного продвижения наша армия якобы даже может задействовать 160 тысяч подготовленных бойцов. При этом аналитики признают, что Россия за последние две недели уже смогла укрепить свои позиции на Покровском, Купянском и Константиновском направлениях.
В то же время глава отдела внешней политики аналитического центра «Новые евразийские стратегии» Джон Лоф заявил, что наше наступление уже началось несколько месяцев назад. Украинский командир с позывным «Музыкант», командующий ротой беспилотников в 38-й бригаде морской пехоты ВСУ, комментируя обстановку на Покровском направлении, также отметил, что наступление нашей армии продолжается «уже некоторое время» и идет весьма успешно.
Впрочем, по его словам, очевидно, что оно еще не достигло своего пика.
Еще одно издание — немецкий Bild — сообщает, что за первые 6,5 месяцев 2025 года наши войска заняли на территории Украины площадь, сопоставимую с размером Люксембурга, освободив только за июнь до 20 населенных пунктов. Это свидетельствует об ускорении нашего продвижения. Если эти темпы сохранятся, делают выводы иностранные журналисты, то уже к концу года Украина потеряет более четырех тысяч квадратных километров.
Между тем, украинские ресурсы сообщают, что обстановка в ВСУ близка к критической. Там не только не хватает резервов, но и серьезно страдает логистика. Результаты наших массированных атак стали особенно ощутимы в последнее время.
Так, отмечает противник, ВКС России продолжают выносить весь железнодорожный транспорт на участке Днепр — Доброполье. «Недавно накрыли целый состав в Доброполье, которое сейчас является неким логистическим хабом для Покровской битвы». В итоге на Приднепровской железной дороге образовался серьезный дефицит локомотивов, тепловозов и электровозов, что ставит под угрозу снабжение вражеской группировки.
«После всех этих событий на Покровском и Южнодонецком направлении начались огромные проблемы. ВСУ отступают, и скоро украинских военных в Покровске-Мирнограде может ожидать оперативное окружение, а после котёл».
По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, Запад пропустил начало нашего наступления:
— Запад с весны орёт о том, что мы переходим в наступление. Но он просто не видит, что мы уже находимся в наступлении и выполняем задачи не обороной, а наступлением. Что касается масштабного наступления, то, думаю, что это чистое нагнетание на фоне поражения ВСУ, — отметил военный эксперт.
Между тем, ранее в беседе с «МК» еще один военный эксперт Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов рассказал, что наши действия в те полтора месяца, которые Трамп дал на урегулирование конфликта на Украине, усилятся. Связано это с тем, что у ВСУ больше не осталось хороших укрепрайонов, а также централизованной второй и третьей линий обороны, какие были в начале спецоперации.
Военный эксперт напомнил, что мы с большим трудом, но освободили территории, который представляли собой сплошной укрепрайон, состоящий из промышленных зданий, шахт, карьеров. Когда-то противник превратил их неприступную крепость, однако с ней, не смог удержать территорий.
Генерал-майор также отметил, что теперь российская армия выходит на оперативный простор, вступая в зону степей центрального направления от Донецка к Днепропетровску и Запорожью. Таким образом, в течение оставшихся летних месяцев и до наступления распутицы мы действительно можем «реализовать серьезное продвижение вперед». А вот сложными участками могут оказаться Николаев и Херсон, где полно мощных водных преград. Там, спрогнозировал эксперт, нас ждет «ювелирная работа».