США испытали сверхзвуковой самолет, способный долететь до Лондона за 3 часа

Специалисты в США провели последние наземные испытания сверхзвукового самолета X-59 «сын Конкорда», созданного НАСА и Lockheed Martin, передает New York Post.
Уточняется, что теперь самолету предстоит совершить первый полет.
«В течение ближайших недель самолет будет постепенно увеличивать свою скорость, что приведет к испытанию высокоскоростного руления», — заявили представители производителей.
Лайнер — экспериментальная модель, его длина — 30,4 метра, ширина — 9,5 метров, он способен достигать скорости до 925 миль в час (1,5 тыс. км/ч) — а значит, долететь до Лондона за 3,5 часа.
В материале подчеркивается, что полеты на сверхзвуковых самолетах в США были запрещены более 50 лет. Причина — звук, возникающий, когда лайнеры превышают скорость звука — 767 миль в час.
Ожидается, что тонкая конусообразная носовая часть X-59 будет разбивать ударные волны для предотвращения рева при движении лайнера.
Ранее в Ванкувере мужчина угнал самолет из аэропорта и кружил над городом.