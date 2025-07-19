МО: освобождавшие Каменское бойцы ВС РФ скрытно форсировали реку Янчекрак

Освобождавшие село запорожское село Каменское бойцы ВС РФ скрытно переправились через реку Янчекрак и прошли по высохшему Каховскому водохранилищу, сообщает Минобороны РФ.
«Новороссийские и ставропольские десантники малыми штурмовыми группами скрытно форсировали реку Янчекрак и вдоль русла высохшего Каховского водохранилища подобрались к опорным пунктам противника на окраинах», — говорится в сообщении.
По информации оборонного ведомства, российские военные зачистили опорники противника, закрепились на юго-востоке Каменского и после чего в течение трех недель выбивали противника из населенного пункта. После этого украинские военные стали уходить из села.
Напомним, Минобороны сообщило о переходе Каменского под контроль ВС РФ 17 июля. По данным министерства, в ходе боев за село ВСУ понесли большие потери.