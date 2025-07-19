Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО: освобождавшие Каменское бойцы ВС РФ скрытно форсировали реку Янчекрак

По информации оборонного ведомства, российские военные прошли вдоль русла высохшего Каховского водохранилища.

Источник: Аргументы и факты

Освобождавшие село запорожское село Каменское бойцы ВС РФ скрытно переправились через реку Янчекрак и прошли по высохшему Каховскому водохранилищу, сообщает Минобороны РФ.

«Новороссийские и ставропольские десантники малыми штурмовыми группами скрытно форсировали реку Янчекрак и вдоль русла высохшего Каховского водохранилища подобрались к опорным пунктам противника на окраинах», — говорится в сообщении.

По информации оборонного ведомства, российские военные зачистили опорники противника, закрепились на юго-востоке Каменского и после чего в течение трех недель выбивали противника из населенного пункта. После этого украинские военные стали уходить из села.

Напомним, Минобороны сообщило о переходе Каменского под контроль ВС РФ 17 июля. По данным министерства, в ходе боев за село ВСУ понесли большие потери.