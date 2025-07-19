Нетаньяху позвонил Папе Римскому после удара по церкви в Газе

«В ходе беседы Святейший отец вновь призвал к возобновлению переговоров, прекращению огня и окончанию войны. Он также выразил обеспокоенность в связи с гуманитарной ситуацией в секторе Газа», — указано в сообщении. Папа Римский «подчеркнул неотложную необходимость защиты мест отправления культа, а прежде всего — верующих и всех жителей Палестины и Израиля».