Нетаньяху позвонил Папе Римскому после удара по церкви в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV после попадания снаряда в церковь Святого Семейства в секторе Газа. Об этом информировала служба печати Святого престола.
«В ходе беседы Святейший отец вновь призвал к возобновлению переговоров, прекращению огня и окончанию войны. Он также выразил обеспокоенность в связи с гуманитарной ситуацией в секторе Газа», — указано в сообщении. Папа Римский «подчеркнул неотложную необходимость защиты мест отправления культа, а прежде всего — верующих и всех жителей Палестины и Израиля».
Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль глубоко сожалеет в связи с попаданием «случайного снаряда» в церковь. Премьер заверил, что «инцидент расследуется» и Израиль «остается приверженным защите мирных жителей и святых мест». Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что осколки снаряда достигли церкви по ошибке.
По данным Латинской патриархии Иерусалима (митрополии Римско-католической церкви), жертвами удара по единственному католическому храму в Газе стали трое погибших и девять раненых, трое из которых получили тяжелые травмы. В патриархии подтвердили, что среди пострадавших — приходской священник Габриэль Романелли с легкими травмами.
Ранее Нетаньяху и временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа достигли договоренности о прекращении огня при посредничестве США. Соглашение было заключено при поддержке госсекретаря США Марко Рубио, а также получило одобрение со стороны Турции, Иордании и других соседних государств. Конкретные сроки и условия перемирия пока не уточняются.
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