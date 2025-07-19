«Сменил костюм на бронежилет»: известный политолог рассказал, почему решил пойти на фронт

Когда границы Курской области в августе прошлого года оказались под угрозой, российский политолог Олег Иванов не ограничился экспертной оценкой. Он сменил костюм и галстук на бронежилет и каску, и добровольно отправился защищать рубежи Курщины, превратив теоретические знания о силе в политике в личную практику. Его поступок — пример личной ответственности перед страной в час испытаний. Корреспондент «МК» узнала мотивы, побудившие политолога встать на путь добровольчества.
Олег Иванов — человек с несколькими дипломами о высшем образовании. Одно из основных направлений деятельности — политология. Ну, а сейчас он занимает должность руководителя пресс-службы добровольческой бригады «Барс-Курск». На службу пришел в сентябре 2024 года, практически с начала формирования бригады.
Путь к добровольчеству у Олега отличается от привычных рассказов, которые мне доводилось слышать. Мужчина приехал в Курскую область 2 июля 2024 года, чтобы делать репортажи о ходе избирательной кампании по выборам губернатора Курской области.
— Откровенно говоря, кампания была не очень интересная, — вспоминает доброволец. — Люди думали о другом, были более насущные проблемы. Уже тогда приграничье взрывалось, уже тогда украинские нацисты активно занимались обстрелом наших территорий, в том числе с помощью беспилотников, причем обстреливали в большей степени мирные объекты. Комбайны на полях, больницы, обычные гражданские машины. Большинство местных жителей понимали, что все это идет к чему-то нехорошему.
Под впечатлением от увиденного Олег стал больше интересоваться именно человеческими судьбами и историями. Вместе с областной телекомпанией начал снимать репортажи о жизни в приграничье. Познакомился со многими людьми, которые не жалели своих сил, чтобы помогать ближним.
6 августа, когда началась прямая агрессия Украины и враг зашел на территорию Курской области, Олег стал волонтером. Помогал эвакуировать местное население, развозил гуманитарную помощь. Был отчасти и военкором, рассказывал о том, как воюют наши ребята в тяжелых на тот момент условиях, какие геройские подвиги совершают.
9 сентября прошли выборы губернатора, и Олегу уже нужно было возвращаться домой, в Москву. Однако для себя он решил, что из Курской области не уедет, пока мы не выгоним врага с нашей земли. Тогда как раз начали формироваться добровольческие отряды «Барс» дополнительно в трех субъектах Российской Федерации — в Брянске, Белгороде и Курске, и он одним из первых вступил в добровольческий отряд «Барс-Курск».
— Сейчас у меня уже второй контракт идет, и я считаю, что пока еще не время уходить на гражданку. Я много чего увидел, начиная с 6 августа, поэтому какого-то страха или каких-то переживаний, связанных с безопасностью, у меня не было. Да, здесь немножко по-другому, но мы добровольцы. А добровольцы — это люди разных профессий, разных специальностей, из разных социальных групп люди. Это обычные люди.
Мне достаточно комфортно работать с добровольцами. Они патриоты, которые пришли сюда не для того, чтобы зарабатывать деньги. Конечно, у нас у всех семьи, которые нужно содержать, нужно кормить, одевать, учить детей, но мы пришли в первую очередь для того, чтобы помочь своей Родине. В этом смысле нас это всех объединяет. У нас есть что-то единое. Поэтому мы, в принципе, говорим на одном языке и понимаем друг друга.
— Тяжело было человеку гражданскому вступить на путь военный?
— Вне зависимости от наличия или отсутствия боевого или военного опыта, все добровольцы в обязательном порядке проходят обучение — не менее чем две недели курса молодого бойца на полигоне.
Мы стреляем на полигоне постоянно, обучение проводят опытные бойцы, инструкторы, которые прошли различные горячие точки: Чечню, Сирию, СВО. Само собой, нас обучают и основам управления беспилотником, тактической медицине, инженерно-саперному делу. То есть все необходимые, минимальные, по крайней мере, навыки любой доброволец в обязательном порядке получает. Несмотря на то, что я занимаюсь информационными вопросами, уверен, что готов, в том числе и с оружием в руках, защищать свою землю.
Среди добровольцев бригады, по словам Иванова, много ребят, прошедших различные «горячие» точки, воевавших на СВО, принимавших участие в других конфликтах. Однако много и тех, кто просто, исходя из своих патриотических чувств, решил, что пришло время, поскольку враг пришел непосредственно на территорию России, взять руки в оружие и защищать свою Родину.
— Современный конфликт от всех предыдущих отличает огромное количество технических средств, которые сейчас применяем как мы, так и противник. Одним из них стали беспилотные летательные аппараты.
— Беспилотники — это реальный вызов в боевых действиях, который наносит огромный ущерб. К сожалению, от дронов в первую очередь страдают мирные объекты, мирные граждане, потому что украинские нацисты бьют абсолютно по всему.
Огромное количество объектов в приграничье, подвергающиеся атакам, не имеют отношения к армии или к военным. ВСУ бьют по обычным жилым домам, по сельхозтехнике, по гражданским автомобилям, где очевидно, что нет военных. В этом смысле они настоящие нацисты, которые ведут террористическую войну. И нам нужно, конечно, бороться с их возможностями, с расчетами дронов. По производству беспилотников в количественном плане мы уже превосходим Украину.
Не так давно в Сети звучали «жалобы», что 24 тысячи «Гераней» было выпущено по территории Украины. И это не предел. Я думаю, что они еще не столкнулись со всем, что мы можем использовать. Мы меняемся, и меняемся быстро, и в этом смысле нас ждет успех.
— Как защищаться военным, понятно, есть армейский РЭБ, стационарный, индивидуальный. А как защищаться гражданским объектам от беспилотниых атак?
— Лучше не посещать те территории, где возможны атаки дронов, по крайней мере, приграничные территории в пределах 20−25 километров от линии боевого соприкосновения. Тем более, что население всех этих районов, по большому счету, эвакуировано, и гражданские люди туда возвращаться на данный момент не должны.
Хотя, к сожалению, далеко не все соблюдают меры безопасности, как результат каждый день мы слышим о том, что гибнут мирные жители. Сейчас происходит активное формирование зоны безопасности, буферной зоны в Сумской области. И после того, когда мы ее создадим, можно начинать восстанавливать наши территории. Чтобы люди уже могли спокойно возвращаться…
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Доброволец рассказывает, что составе бригады «Барс-Курск» есть два подразделения, созданных для борьбы с дронами противника. Одно — это активно функционирующий, воюющий батальон беспилотников, который занимается уничтожением вражеской техники и личного состава. И подразделение РЭБ, которое активно работает также в приграничье на линии боевого соприкосновения и недалеко от нее. Предотвращает полеты, перехватывая беспилотные летательные аппараты врага.
Олег убежден, что, нанося удары по гражданской инфраструктуре, противник преследует две основные цели. Первая — безусловно, террористическая. Политика Зеленского направлена на попытку запугать, посеять в нашем обществе панику, на что, собственно, любой теракт и направлен. Перепуганное общество, считают в Киеве, будет давить на власть, чтобы та начала процесс переговоров, даже на невыгодных для нас условиях. Именно такую модель навязывает Киеву Запад. Но они абсолютно не понимают русский характер и русский менталитет, подобные ситуация, наоборот, нас объединяют. Происходит внутренняя консолидация нашего общества, консолидация общества и власти.
Олег признается, что для себя еще в сентябре решил, что домой не уедет, пока мы врага не выгоним из Курской области. Сейчас, несмотря на то, что с одной стороны, Курская область освобождена, гражданское население все равно продолжает страдать от атак ВСУ.
— Поэтому, пока мы не освободим от страха жителей Курской области, пока мы не создадим буферные зоны в Сумской области, рано думать о доме. Так что пока я служу и буду служить.
— За время службы вы изменились?
— Я стал по-другому относиться к тем людям, которые отдают свою жизнь, свое здоровье ради мира и счастья других. Начал понимать их намного ближе, чем когда находился в Москве и смотрел на происходящее здесь, на фронте, по телевизору или читал в социальных сетях. Сейчас я считаю этих людей настоящими героями, и уверен, что именно на них и держится и будет держаться моя страна.