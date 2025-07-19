«Сменил костюм на бронежилет»: известный политолог рассказал, почему решил пойти на фронт

Мне достаточно комфортно работать с добровольцами. Они патриоты, которые пришли сюда не для того, чтобы зарабатывать деньги. Конечно, у нас у всех семьи, которые нужно содержать, нужно кормить, одевать, учить детей, но мы пришли в первую очередь для того, чтобы помочь своей Родине. В этом смысле нас это всех объединяет. У нас есть что-то единое. Поэтому мы, в принципе, говорим на одном языке и понимаем друг друга.