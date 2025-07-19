За ночь над регионами России сбили 71 беспилотник. Военная операция, день 1242-й

09:02 ❗ Двенадцать украинских беспилотников самолетного типа сбиты дежурными силами ПВО над Брянской областью в период с 7:45 до 8:30 мск, сообщает Минобороны России.
08:50 Выведенные на восстановление после боев в суджанском приграничье подразделения 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады (ОТМБр) ВСУ переброшены в Сумскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
08:38 Танкисты группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт противника на Южно-Донецком направлении. Видео: Минобороны России.
08:26 Австралия поставит на Украину танки M1A1 Abrams на сумму примерно $160 млн, сообщает «Интерфакс-Украина». Всего планируется передать Киеву 49 боевых машин, часть из них уже доставлена, остальные передадут в ближайшие месяцы.
08:14 В Ростовской области из-за падения осколков, сбитого системами ПВО дрона произошел обрыв линии электропередач, в результате чего на станции Лихой оказались обесточены грузовой и пассажирский составы, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. На этом участке организованно реверсивное движение поездов, образовалась задержка в расписании.
08:05 ❗ За ночь дежурные силы ПВО перехватили над регионами России 71 украинский беспилотник, из них 16 — в окрестностях столицы, сообщает Минобороны.
24 БПЛА сбиты над Ростовской областью, 16 над — над Московским регионом (в том числе 13, летевших на Москву), 11 — над Брянской областью, 10 — над Калужской областью, три — над Курской областью, по два — над Орловской, Тульской и Липецкой областями и один — над территорией Краснодарского края.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1242-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.