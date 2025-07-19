Неуловимая «Молния»: расчеты крылатых беспилотников «разобрали» укрепления ВСУ

Для боевых задач наши военные эффективно используют дроны самолетного типа. По сведениям Минобороны, на днях «урожайно» отработали по неприятелю расчеты беспилотников «Молния» группировки «Запад». Ударили по замаскированным блиндажам с личным составом и бронетехнике ВСУ в Харьковской области.
По словам оператора с позывным «Егерь», цели поступают им от беспилотной разведки. В этот раз, например, раскрыли координаты противника в темное время суток. Сверив данные, «Молнии» сразу же подняли в небо. Почему именно эти беспилотники, а не ударные коптеры — есть ряд причин.
— Летает наша «Молния» дальше — на десятки километров. И боевая часть ее гораздо больше, чем у коптеров — порядка шести килограммов боезаряда, — говорит дроновод.
А главный плюс — возможность автономной работы дрона. Не секрет, противник активно старается «погасить» сигнал аппаратов средствами радиоэлектронной борьбы. Бортовая аппаратура «Молнии» позволяет ей при воздействии помех не терять высоты и лететь к намеченной цели самостоятельно, без связи с оператором.
— Сигнал теряется, и беспилотник не падает вниз, а летит дальше. Потом, когда он проходит зону радиопомех, управление вновь возвращается к оператору. И даже если «картинка» не вернется, дрон сам долетит, куда нужно. Это очень важный нюанс в нашей работе, — уточняет «Егерь».
Помешать пролету «птичек» не способны даже пункты воздушного наблюдения противника. Операторы могут поднять «крыло» высоко над ними или, наоборот, незаметно пролететь на минимальной высоте. К тому же и скорость развивают приличную. Словом, сбить его крайне трудно.
Простота в использовании, легкость — все это высоко ценят наши военные. Еще они поднаторели в пилотировании, и даже в ненастную погоду могут уверенно держать беспилотник на лету.
Так что работы для дроноводов предостаточно: поддержка штурмовых подразделений, уничтожение скоплений сил противника. В крайний раз «разменяли» крылатый аппарат на американскую гаубицу М777. Ударили по орудию прямо в замаскированном капонире.
Номер расчета «Кран» говорит еще об одном важном нюансе своей работы. У военных уже целая вереница возможных стартовых позиций, где размещают катапульты для запуска дронов. «Птички» зачастую поднимают в воздух в темное время суток. Поэтому, чтобы найти нужную точку, бойцам приходится ориентироваться на местности почти без света.
— Запоминаем ориентиры: деревья, кусты, чтобы потом практически не глядя дойти до точки. Если поступает цель, мы должны сразу же прибыть на место и поднять беспилотник. Поэтому разгуливать, примеряясь к точкам, просто-напросто некогда, — говорит военный.
Отработав с одной, стартовую точку сразу меняют, чтобы не подставляться под ответный удар противника.