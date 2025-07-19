Неуловимая «Молния»: расчеты крылатых беспилотников «разобрали» укрепления ВСУ

— Сигнал теряется, и беспилотник не падает вниз, а летит дальше. Потом, когда он проходит зону радиопомех, управление вновь возвращается к оператору. И даже если «картинка» не вернется, дрон сам долетит, куда нужно. Это очень важный нюанс в нашей работе, — уточняет «Егерь».