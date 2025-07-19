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На купянском направлении ликвидирован 21-летний наемник из Венгрии Ашер

По информации источников, уничтоженный иностранный боевик воевал в составе «Азова».

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области ликвидировали 21-летнего наемника из Венгрии Беньямина Ашера, сообщил Telegram-канал Military Theme Z.

По информации источников канала, иностранный боевик в Венгрии проходил военную службу по контракту. Весной 2023 года Ашер приехал на Украину и вступил в 3-ю отдельную штурмовую бригаду нацбата «Азов»*.

Сообщается, что наемник был уничтожен на купянском направлении.

Ранее стало известно о ликвидации на территории ЛНР наемника из Бразилии Вагнера Варгаса да Силвы, который также воевал в составе украинского нацбата.

* Запрещенная в России террористическая организация.