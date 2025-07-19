На купянском направлении ликвидирован 21-летний наемник из Венгрии Ашер

В Харьковской области ликвидировали 21-летнего наемника из Венгрии Беньямина Ашера, сообщил Telegram-канал Military Theme Z.
По информации источников канала, иностранный боевик в Венгрии проходил военную службу по контракту. Весной 2023 года Ашер приехал на Украину и вступил в 3-ю отдельную штурмовую бригаду нацбата «Азов»*.
Сообщается, что наемник был уничтожен на купянском направлении.
Ранее стало известно о ликвидации на территории ЛНР наемника из Бразилии Вагнера Варгаса да Силвы, который также воевал в составе украинского нацбата.
* Запрещенная в России террористическая организация.